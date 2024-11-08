AOC'un 34 İnçlik Dev Monitörü Oyuncuların Yeni Gözdesi

Monitör dünyasının önde gelen isimlerinden AOC, oyun tutkunları için 34 inçlik yeni bir ultrawide monitör modeli olan CU34G4Z’yi satışa sundu. Devasa bir boyutta olan bu oyun monitörü şüphesiz oyun deneyimini daha keyifli bir hale getirecek.

CU34G4Z 240Hz Yenileme Hızına Sahip: Tüm Teknik Özellikleri

3440x1440 çözünürlük sunan bu geniş ekran, özellikle 240Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresi ile hızlı aksiyon sahnelerinde akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor. 1500R kavisli ekran yapısıyla dikkat çeken model, HDR400 desteğiyle renkleri daha canlı gösterirken, 400 cd/m² parlaklık değeriyle de güçlü bir görsellik sunuyor. Monitör, 280 dolar ön sipariş fiyatıyla oyuncular için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Renk doğruluğu konusunda oldukça iddialı olan CU34G4Z, %91 DCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamına sahip ve 10 bit renk derinliği ile 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Bu özellikler monitörü, oyun dışında yaratıcı işler için de tercih edilir hale getiriyor. Adaptive-Sync teknolojisiyle donatılan cihaz, ekran yırtılmalarını ve takılmaları azaltarak daha pürüzsüz bir görüntü sağlıyor.

Dark Boost Özelliği FPS Deneyimini Başka Boyutlara Çıkaracak

Oyuncular için özel olarak geliştirilen Dark Boost (karanlık sahnelerde görünürlüğü artırma), nişangah büyütme ve dinamik hedefleme gibi özellikler de içeriyor.

AOC CU34G4Z, PIP (resim içinde resim) ve PBP (yan yana iki görüntü) modları ile çoklu görev yürüten kullanıcılar için oldukça işlevsel. Bu özellikler sayesinde aynı anda birden fazla kaynağı tek ekranda izlemek mümkün oluyor. İki HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4, bir USB-B ve hızlı şarj destekli iki USB 3.2 bağlantı noktaları bulunan monitör, zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Ergonomik standı ile kullanıcılarına 130 mm’ye kadar yükseklik ayarı, -5° ila 23° eğim ve ±20° döndürme imkanı sağlayarak konforlu bir deneyim sunuyor.

AOC ayrıca kısa bir süre önce HDR1000 desteği ve 1200 cd/m² parlaklığa sahip 27 inç 2K QD-Mini LED bir monitörünü de piyasaya sürdü ve ürün gamını genişletmeye devam ediyor.