En İyi 240 Hz Monitör Modelleri

240 Hz monitör modelleri, çok yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Bu yenileme hızı sayesinde grafik tasarımcılar ve oyuncular akıcı görsellere ulaşabilir.

Standart monitörlere kıyasla yenileme hızı yüksek performansa sahip olan 240 Hz monitörler, oyunlarda aksiyon sahnelerini kusursuz gösteriyor. Saniye içerisinde 240 kare görüntülemeyle hızlı şekilde hareket sağlıyor. Biz de bu rehberde en iyi 240 Hz monitör modelleri hakkında bilgi vereceğiz.

En İyi 7 240 Hz Monitör Modeli

GAMEON 32" VA FHD 240Hz 1ms Oyuncu Monitörü

Monster Aryond A27 V1.2 27" 240HZ Full HD Curved Hoparlörlü Oyuncu Monitörü

Corsaır 27" Xeneon 27QHD240 240Hz 0.03MS(GTG) HDMI Dp Type-C G-Sync Pivot Wqhd OLED Gaming Monitör

Asus VG27VQM 27" 240Hz 1ms Hdmı Dp Va Gaming Monitör

SAMSUNG 57" Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXUF 1Ms 240Hz Curved Gaming Monitör

BenQ XL2546K 24.5" 0.5 ms Full HD FreeSync Pivot Oyuncu Monitörü

Casper Excalibur M.E315FHD-G 31.5" 1 ms Full HD G-Sync FreeSync Curved Oyuncu Monitörü

Lg 49GR85DC-B 49 Inc 240Hz 1ms Freesync Dqhd Va Curved Gaming Monitör

Acer Nitro ED270X 27" 240Hz 1ms (HDMI+Display) Adaptive-Sync Full HD Curved Monitör UM.HE0EE.X01

Spardox Gaming SG-27240RP 27" 1ms 240Hz IPS Fullhd 2xdp Pivot Oyuncu Monitörü

1. GAMEON 32"VA FHD 240Hz 1ms Oyuncu Monitörü

En iyi 240 Hz monitör modelleri arasında yer alan GAMEON 32" VA FHD 240 Hz 1ms, düz ekrana sahip. Kumaş ve metal karışımından oluşan tasarımı çok dikkat çekicidir. Tasarımının yanı sıra akıcı ve hızlı görsel deneyimiyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Oyun konsollarıyla uyumlu olarak üretilen monitör, konsol ve bilgisayarlarda çok rahat kullanılıyor.

FreeSync ve G-Sync kapsamında etkinleştirilen monitör, ilerleyen süreçte birçok uygulamayla oyunları destekleyecek senkronizasyon premium teknolojisiyle tasarlandı. Yüksek akıcı kare hızı, dahili renk işleme, 1 ms’lik yanıt ve Hi-FRC karartma işlemci özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

2. Monster Aryond A27 V1.2 27" 240HZ Full HD Curved Hoparlörlü Oyuncu Monitörü

27" 1500R ince çerçeveye sahip Monster Aryond A27 oyuncu monitörü, yüksek tempolu oyunlarda gözün konforunu üst seviyeye çıkarıyor. 240 Hz FHD (1920 x 1080) VA paneli sayesinde kullanıcılar, FPS sınırlamalarından uzak oyunlarda üstün performans gösterebilirler. Aynı zamanda sahip olduğu 2 adet 2 watt’lık hoparlörle de ilave ses kaynağına gerek olmadan sesleri üretiyor. Bu durum hem film izlerken hem de oyun oynarken büyük avantaj sağlıyor.

3. Corsaır 27" Xeneon 27QHD240 240Hz 0.03MS(GTG) HDMI Dp Type-C G-Sync Pivot Wqhd OLED Gaming Monitör

“En iyi 240 Hz monitör hangisidir” diye soranlara Corsaır’ın monitörü örnek gösterilebilir. Corsaır 27" Xeneon 27QHD240 240Hz 0.03MS(GTG) HDMI Dp Type-C G-Sync Pivot Wqhd OLED Gaming Monitör kullanıcılarına eşsiz görüntüler sunuyor.

Geniş renk seçenekleri, eşsiz kontrast ve gerçek siyah özellikleriyle öne çıkıyor. Monitörün OLED teknolojisi, yüksek kalitede görüntülerin yanında hızlı tepki süreleri ve göz yorgunluğunu azaltan avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

4. Asus VG27VQM 27" 240Hz 1ms Hdmı Dp Va Gaming Monitör

Mükemmel bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler Asus VG27VQM 27" 240 Hz 1ms Hdmı Dp Va Gaming monitör tercih edebiliyor. Asus’un bu monitörü, 27 inç FHD (1920 x 1080) 1500 R kavisli ekrandan oluşuyor.

AMD FreeSync™ Premium ve Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojisi sayesinde hem ekran yırtılmaları hem de gölgelenmelerini engelliyor. Bahsedilen monitör, Yüksek Dinamik Aralık teknolojisiyle tasarlandığı için sRGB renk gamının %105’i ve HDR10 formatını destekliyor.

5. SAMSUNG 57" Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXUF 1Ms 240Hz Curved Gaming Monitör

240 Hz monitör çeşitleri arasında tercih edilebilecek markalardan biri de Samsung’tur. SAMSUNG 57" Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXUF 1Ms 240Hz Curved Gaming Monitör, ikili şekilde tasarlanmıştır. İkili UHD monitör, oyunları gerçekçi görünüme kavuşturuyor. Ultra geniş 57 inç ekranı, 1000R kavislidir. Çok küçük ayrıntıları gösteren ekranı sayesinde ortaya gerçekçi görüntüler çıkıyor.

HDR1000 ve Quantum Mini LED özelliklerden oluşuyor. Bu özellikler sayesinde monitörden aktarılan görüntüler; parlak, net ve yüksek çözünürlüklüdür. FreeSync Premium Pro, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle de keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor.

6. BenQ XL2546K 24.5" 0.5 ms Full HD FreeSync Pivot Oyuncu Monitörü

En iyi 240 Hz monitör modelleri listemizde yer alan BenQ XL2546K 24.5" 0.5 ms Full HD FreeSync Pivot oyuncu monitörü, “Fast Liquid Crystal” panel teknolojisinden oluşuyor. Fast Liquid Crystal teknolojisiyle DyAC+ monitörün hem net hem de akıcı oyun deneyimi sunmasını sağlıyor. Oyuncular, oyun-içi ihtiyaçları kapsamında ayarları kişiselleştirebilir.

7. Casper Excalibur M.E315FHD-G 31.5" 1 ms Full HD G-Sync FreeSync Curved Oyuncu Monitörü

Yüksek hız gerektiren oyunlarda Casper Excalibur M.E315FHD-G 31.5" 1 ms Full HD G-Sync FreeSync Curved Oyuncu Monitörü mükemmel performans sergiliyor. 1500R yarıçap kavisi ve 31.5" boyutu sayesinde görüntüleri net aktarıyor. Herhangi bir açı kaybı olmadan odaklı şekilde uzun süre oyun keyfi yaşayabilirsiniz.