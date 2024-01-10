Oyunculara Müjde: En İyi 10 Oyuncu (Gaming) Koltuğu Tavsiyesi

Vaktinin büyük çoğunluğunu ekran karşısında geçiren oyuncular için oyuncu koltuklarının rahatlığı, dinamikliği ve konforu oldukça önemlidir. Ofis koltuklarına göre daha farklı özellikleri bulunan oyuncu koltukları kişisel kullanımlara ve gösterişlere göre ayrılıyor.

Haliyle birçok oyuncu koltuğu arasında en iyisini bulmak da bir o kadar zor oluyor. Çokça seçenek bulunan oyuncu koltukları arasından en iyisine sahip olmak isteyenler için bir liste hazırladık.

En İyi 10 Oyuncu (Gaming) Koltukları

Asus SL300 Rog Chariot

Xdrive 15'li Profesyonel

Türksit Range Yastıklı

Sparco Stint

xDrive Sancak

XFly Vendetta

MSI MAG CH130

Corsair CF-9010011-WW T1

Aerocool Thunder X3 EC3B

Calitte Titan TT

Listede yer alan oyuncu koltuğu modellerinin özelliklerine ve fiyatlarına yazımızın devamda bulabilirsiniz.

1. Asus SL300 Rog Chariot Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

120 kg Sırtlık Açı Aralığı: 165°

165° Sırt Genişliği: 73 cm

73 cm Tekerlek Boyutu: 65 mm

65 mm Koltuk Genişliği: 53 cm

53 cm Fiyat: 21.375 TL

Oyun severlerin uzun süreli kullanımlarda maksimum konfor sağlamasıyla ön plana çıkan Asus SL300 Rog Chariot, yüksek özellikleri ve modern tasarımı ile öne çıkarak oyun alanlarını hem şık hem de konforlu hale getiriyor.

2. Xdrive 15'li Profesyonel Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 100 kg

100 kg Sırtlık Açı Aralığı: 160°

160° Sırt Genişliği: 65

65 Tekerlek Boyutu: 64 mm

64 mm Koltuk Genişliği: 55 cm

55 cm Fiyatı: 5.999 TL

Çok rahat ve profesyonel oyuncu koltuğu arayanlar için XDrive oyun koltuğu, fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilerin tavsiyeleriyle hazırlanan boyun ve bel desteğiyle dikkat çekiyor.

3. Türksit Range Yastıklı Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi : 120 kg

: 120 kg Sırtlık Açı Aralığı : 125°

: 125° Sırt Genişliği : 67 cm

: 67 cm Tekerlek Boyutu : 55 mm

: 55 mm Koltuk Genişliği : 55 cm

: 55 cm Fiyatı: 3.950 TL

Yerli üretim olan Türksit Range Yastıklı oyuncu koltuğu, sessiz ve dayanıklı özellikleri ile kullanım sırasında oldukça rahatsızlık vermeyen bir performans sunuyor. 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde harekette kolaylık yaşatıyor.

4. Sparco Stint Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 130 kg

130 kg Sırtlık Açı Aralığı: 150°

150° Sırt Genişliği: 65 cm

65 cm Tekerlek Boyutu: 65 mm

65 mm Koltuk Genişliği: 50 cm

50 cm Fiyatı: 15.500 TL

Sparco Stint Oyuncu Koltuğu, uzun süreli kullanımlarda bile konfor ve destek sağlayan bir oyun koltuğudur. Ayarlanabilir kolçakları, sırtlığı ve baş desteği ile kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir.

Airflow sistemi ve gürültü azaltan Pro Caster tekerlekleri özellikleriyle oyunculara rahat hareket etme olanağı sunuyor.

5. xDrive Sancak Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

120 kg Sırtlık Açı Aralığı: 160°

160° Sırt Genişliği: 64 cm

64 cm Tekerlek Boyutu: 65 mm

65 mm Koltuk Genişliği: 55 cm

55 cm Fiyatı: 5.999 TL

Ortopedi uzmanlarının önerileriyle hazırlanan xDrive Sancak oyuncu koltuğu, çift mekanizma sistemi sayesinde hem oturak hem de sırt birlikte geri yaslanabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, oyun oynarken veya dinlenirken kendilerine en uygun pozisyonu bulabiliyorlar. 4Class amortisör sistemi ve 2D hareketli kolçaklar ergonomik bir duruşu destekleyerek maksimum performans sağlıyor.

6. XFly Vendetta Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

120 kg Sırtlık Açı Aralığı: 120°

120° Sırt Genişliği: 62 cm

62 cm Tekerlek Boyutu: 55 mm

55 mm Koltuk Genişliği: 50 cm

50 cm Fiyatı: 3.599 TL

Hafif ve dayanıklı malzemelerden oluşturulan yapısıyla uzun bir kullanım ömrüne sahip XFly Vendetta oyuncu koltuğu, 120° geriye yatırılarak tercih edilen açıda ayarlanabilen çift kollu ve kuyruklu multi-anti sistemden oluşuyor. Bu da oyuncuların rahat bir oturma pozisyonunu kişisel olarak ayarlamalarını sağlıyor.

7. MSI MAG CH130 Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi : 150 kg

: 150 kg Sırtlık Açı Aralığı : 150°

: 150° Sırt Genişliği : 57 cm

: 57 cm Tekerlek Boyutu : 60 mm

: 60 mm Koltuk Genişliği : 52 cm

: 52 cm Fiyatı: 19.999 TL

Yarış arabası kokpitinden örnek alınarak tasarlanan MSI MAG CH130 oyuncu koltuğu, vücut baskısını tüm koltuğa yayarak konforlu bir kullanımı deneyimi sunuyor.

Baş ve omuz arkasındaki destekler ile de uzun süreli kullanımlarda konfor açısından büyük performans veriyor. Ayrıca, sportif bir görünümü ile oyun deneyimini daha gerçekçi hale getiriyor.

8. Corsair CF-9010011-WW T1 Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 120 kg

120 kg Sırtlık Açı Aralığı: 170°

170° Sırt Genişliği: 56 cm

56 cm Tekerlek Boyutu: 75 mm

75 mm Koltuk Genişliği: 52 cm

52 cm Fiyatı: 9.950 TL

Çelik çerçevelerle güçlendirilerek dayanıklılığı ve sağlamlığı üst düzeyde tutulmuştur. Tümüyle yatırılabilen arkalığı ve her yöne hareket etme özelliklerine sahip bu oyuncu koltuğu, ekstra özel konfor sağlayarak oyuncuya hem dinlenme hem de oyun anlarında rahat bir ortam sunuyor.

9. Aerocool Thunder X3 EC3B Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 150 kg

150 kg Sırtlık Açı Aralığı: 180°

180° Sırt Genişliği: 56 cm

56 cm Tekerlek Boyutu: 55 mm

55 mm Koltuk Genişliği: 53 cm

53 cm Fiyatı: 12.499 TL

Sağlamlık arayanlar için mükemmel bir seçenek olabilecek Aerocool Thunder X3 EC3B Oyuncu Koltuğu, alüminyum alaşımından ve çelikten üretilen çerçeveleriyle oldukça sağlam ve uzun ömürlüdür.

Bel desteği bölümündeki hafızalı köpük ve 4D kol destekleri, uzun süreli oyun anlarında en yüksek performans deneyimini oyuncuya sunuyor.

10. Calitte Titan TT Özellikleri ve Fiyatı

Taşıma Kapasitesi: 125 kg

125 kg Sırtlık Açı Aralığı: 170°

170° Sırt Genişliği: 48 cm

48 cm Tekerlek Boyutu: 50 mm

50 mm Koltuk Genişliği: 42 cm

42 cm Fiyatı: 5.950 TL

Estetik tasarımıyla öne çıkan Callite Titan TT oyuncu koltuğu, baş ve boyun destekleri sayesinde oyuncuların konforunu üst seviyeye çıkarmıştır.

İleri geri ve aşağı yukarı hareket edebilme olanağı sağlayarak oyunculara özgür bir kullanım sağlıyor. Ayrıca, 170 dereceye kadar tam yatabilen arkalık ile yüksek bel destek sistemi, kullanıcının bel desteğini istediği şekilde ayarlamasına imkan sağlıyor.

Son yıllarda tercih edilebilecek en iyi oyuncu koltuklarını sizler için listeledik! En iyi oyuncu koltukları arasından size en uygun olan hangisi? Tercih edeceğiniz oyuncu koltuğunu bizimle paylaşmayı unutmayın.