Galaxy Ring'e İddialı Bir Rakip Geliyor: Apple Akıllı Yüzük Geliştiriyor!

Apple'ın yıl içerisinde gerçekleştireceği etkinliklere sayılı gün kalırken yeni ürün ve cihazlarla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. Şirket, şimdi de Samsung'la rekabetini kızıştıracak iddialı bir ürün üzerinde çalışıyor.

Samsung'un sıradaki Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Ring'e rakip olacabilecek bir ürün, kuşkusuz Apple tarafından geliyor. Akıllı saat modellerini tarihe gömebilecek özelliklerle donatılması planlanan ürün ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.

Apple Akıllı Yüzük Özellikleri Ne Olacak?

Teknoloji devi kalp ritmini ölçme, uyku takibi yapma ve yakılan kalori miktarı gibi detayları akıllı saat modelleri ile kullanıcılarına sunuyor. Saatlerin gelişmesi ve güncelleme alması ile ölçümlerdeki doğruluk payı artıyor.

Ancak batarya ve konfor konusunda çoğu kullanıcının şikayet ettiği veya kullanmadığı akıllı saatlerin yerini oldukça iddialı bir almaya hazırlanıyor. Güney Kore'den paylaşılan bir rapora göre şirket, kullanıcıların sağlık ölçümlerini yakın takip edebilmek adına Samsung'un Galaxy Ring'ine benzer yapıdaki bir akıllı yüzük geliştiriyor.

Macrumors'un haberine göre de Apple CEO'su Tim Cock'un "ilk değil, en iyi ol" sloganı düşünüldüğünde akıllı yüzük projesi için ilk aşamada Samsung'un nasıl bir yol izlediğini gözlemlemek isteyeceği düşünülüyor.

Bir başka kaynak Electronik Times'a göre de Apple, akıllı yüzüğün şarj olmadan uzun süre parmakta kalabilmesi ve uyurken bile konforlu bir yapıda olması üzerine çalışıyor. Şirket, bu fikri giyilebilir cihazlarının tamamında uygulanabilir bir genişleme olarak değerlendirdiğini belirtiliyor.

Ayrıca üzerinde çalışılan akıllı yüzük NFC özellikli olması için patent başvurusunda bulunulması da dikkat çekiyor.

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring de 2024 Unpacked etkinliğinde tanıtılıp, sonrasında satışa çıkarılması bekleniyor.