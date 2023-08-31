En İyi Akıllı Yüzük Modelleri ve Fiyatları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok nesne küçülüp daha kullanışlı hale geldi. Son dönemde popüler hale gelen akıllı yüzük modelleri teknolojinin geldiği boyutu net şekilde ortaya koyuyor. Akıllı yüzükler; nabız kontrolü, hızlı ödeme, uyku izleme, çift tanımlama faktörü, uzaktan kumanda gibi birçok işleve sahiptir.

En İyi 7 Akıllı Yüzük Modeli ve Fiyatları

İnsanların yaşamını kolaylaştıran en iyi akıllı yüzük modelleri ve fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz:

McLear RingPay

ArcX

ORII

Hecere NFC Ring

Oura Gen 3

Ringconn

Circular Ring

1. McLear RingPay

Şarja takmayı gerektirmeyen McLear RingPay, temassız ödemeler için çok idealdir. RingPay uygulaması üzerinden kullanıcı harcamalarını takip edebilir.

McLear RingPay hem Android hem de iOS cihazlara uyumludur. Su geçirmez özelliğe sahip olan bu akıllı yüzük, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. McLear RingPay’ın fiyatı 89.99 eurodur.

2. ArcX

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda çalışıyor. Ortalama 5 güne kadar dayanabilen pile sahip olan ArcX, IP66 su geçirmezlik sertifikasına sahiptir.

Telefon üzerinde müzik çalmayı kontrol edebilen bu akıllı yüzük, aynı zamanda gelen çağrıları cevaplayıp reddedebiliyor. Fitness ile ilgilenenler için çok idealdir. ArcX 40 dolardan kullanıcılarıyla buluşuyor.

3. ORII

Çağrı atma yeteneğine sahip olan akıllı yüzük ORII’de yukarıdakiler gibi Android ve iOS cihazlarda uyumlu çalışıyor. ORII; kırmız, gri, gümüş ve siyah renk seçeneklerinden oluşuyor. Akıllı evi kontrol etme, bildirimleri sesli okuma, müzik çalma gibi işlevlere sahiptir. Akıllı yüzüğün fiyatı 129 dolardır.

4. Hecere NFC Ring

Hecere NFC Ring, tamamen kişiselleştirilebiliyor. Şarja ihtiyaç duymayan bu akıllı yüzük, şık tasarıma sahiptir. Her kıyafetle kolayca kombinlenebiliyor. Su geçirmez olan Hecere NFC Ring, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

Ücretsiz olarak NFC uygulaması indirilerek yüzüğün arama yapması, Wi-Fi açması gibi birçok işlem yapması sağlanabilir. Hecere NFC Ring’in fiyatı 31 dolardır.

5. Oura Gen 3

En iyi akıllı yüzük modelleri arasında yer alan Oura Gen 3, 4-7 gün dayanabilen pilden oluşuyor. iOS ve Android cihazlara uyumludur. Egzersiz esnasında kalp atış hızını takip edebiliyor. Vücut ısısı, kalp atış hızı solunum ve Sp02’i de takip etmektedir.

Sp02 sensörü; uyku esnasında kişinin kanındaki oksijen dolgunluğunu izleyebiliyor. Bunun yanı sıra uyku apnesi sorununu da ortaya çıkarıyor. Nefes alma düzenini de takip ederek yüzük kullanıcısına sağlığıyla ilgili bilgi veriyor.

Oura Gen 3’un kullanımı çok kolaydır. Şık tasarıma sahip olan yüzüğe ait bir uygulama vardır. Bu uygulama üzerinden veriler daha kolay paylaşılıyor. Oura Gen3 299 dolardan piyasaya sunulmuştur.

6. Ringconn

Kandaki oksijen miktarı başta olmak üzere vücut sıcaklığı, uyku ve kalp atış hızını Ringcoon akıllı yüzük ölçmektedir. Altın, siyah ve gümüş renk seçeneklerinden oluşan yüzük, IP68 sertifikasına sahiptir. Bundan dolayı Ringconn ile yüzülebilir. Ringconn’un tasarımı çok dikkat çekicidir. Akıllı yüzüğün fiyatı 279 dolardır.

7. Circular Ring

Sağlıkla ilgili verileri takip eden akıllı yüzüklerin başında Circular Ring geliyor. Circular Ring, kalp atış hızı ve kan oksijenini takip ediyor. Pili dört gün dayanabiliyor.

Dış kısmındaki kabukları değiştirilebiliyor. Android ve iOS’la uyumlu çalışmaktadır. 10 gün dahili veri depolama özelliğinden oluşuyor. Ayrıca suya dayanıklı bir cihazdır. Circular Ring’in fiyatı 300 dolardır.

Akıllı yüzük teknolojiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı yüzük gibi giyilebilir teknolojiler güvenli mi?