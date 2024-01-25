Apple'da Devrim: Artık Dışarıdan Uygulama Yüklenebilecek!

Apple, açıklanan yeni yasalara uymak adına AB müşterilerine kendi mağazasını kullanma zorunluluğu olmadan dışarıdan uygulama indirme olanağı tanımaya başlayacağını açıkladı.

Değişiklikler kapsamında Apple, iPhone kullanıcılarına varsayılan olarak seçebilecekleri bir dizi tarayıcı sunacak ve Apple Pay'de alternatif ödeme sistemlerinin kullanılmasına izin verecek.

Fakat değinilmesi gereken noktalar da var. Dışarıdan yükleme kapsamında iOS'a uygulama sunacak geliştiricilerden kurulum başına sabit bir ücret alınacak, bu da kâr amacı gütmeyen, ücretsiz iş modellerini alt üst edecek.

Dışarıdan Yüklenen Uygulamalar İçin Geliştiriciler Para Ödeyecek

Bu konuyu detaylandırmak gerekirse Apple, App Store'dan kaçınan ve dışarıdan yüklenebilecek olan uygulamaların geliştiricilerinden komisyon almayacağını ancak her uygulama yüklemesi için 0,50 € tutarında bir "temel teknoloji ücreti" alacağını ve bunun yüksek miktarda indirilen uygulamalar için geçerli olacağını söyledi.

Bu ücret, geliştiricilerin uygulamayı alternatif bir yolla iPhone'lara sunması hâlinde, kullanıcılar Apple'ın kendi mağazası üzerinden bir uygulama yüklediklerinde bile geçerli olacak.

Apple, iOS işletim sistemine Mart güncellemesini indiren tüm iPhone sahipleri için geçerli olacak bu değişiklikleri AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uymak için getirdiğini söyledi. Apple'ın App Store'dan sorumlu yöneticisi Phil Schiller konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün duyurduğumuz değişiklikler, Avrupa Birliği'ndeki Dijital Piyasalar Yasası'nın gerekliliklerine uyarken, AB kullanıcılarını bu düzenlemenin getirdiği kaçınılmaz artan gizlilik ve güvenlik tehditlerinden korumaya yardımcı oluyor."

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