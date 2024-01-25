Apple Donanım Üzerinden Çalışan Yapay Zekalara Odaklanacak!

Financial Times'ın belirttiğine göre Apple'ın gelecekteki ürünleri, rakiplerine kıyasla muhtemelen bulut hizmetleri yerine yerleşik donanım kullanarak üretken yapay zekâ modellerini çalıştıracak.

Apple, OpenAI, Microsoft, Google ve Adobe gibi üretken yapay zekâ sohbet botlarında atılım yapan firmalara kıyasla temkinli davransa da sektöre önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan bir rapor, şirketin metin, ses ve görüntü kullanan çok sayıda yapay zekâ projesi için günde milyonlarca dolar harcadığını gösteriyordu.

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz Mayıs ayında şirketin yatırımlarını doğruladı ve Google ve OpenAI gibi şirketlerin karşılaştıkları sorunlardan kaçınmak istediğini söyledi.

2024, Apple İçin Hareketli Bir Yıl Olacak

Wedbush Securities analisti Daniel Ives verdiği demeçte, Apple'ın bu yıl yapay zekâ ile ilgili kayda değer bir atılım yapmaması hâlinde şaşıracağını söyledi. Bunun yanı sıra Apple'ın rakiplerinin aksine bulut hizmetli yapay zekâlardan ziyade donanım üzerinden çalışacak yapay zekâlara odaklandığının altını çizdi.

Şirketin dâhili olarak "Ajax GPT" olarak adlandırılan en büyük temel yapay zekâ dil modeli, Siri'nin geliştirilmiş bir versiyonuna güç verecek gibi görünüyor. Apple, bu dil modeli üzerinden yapay zekâ özelliklerini çalıştırmak adına M3 ve A17 Pro gibi en yeni işlemcilerinin nöral motorlarından yararlanacak.

Şimdilik konuya dair detaylar bunlarla sınırlı. Apple için yapay zekâ adına oldukça önemli ve yeni yatırımlar içerecek bir yıl olması öngörüldüğünden daha fazla gelişmeyi ilerleyen süreçte sizlere aktarıyor olacağız.

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