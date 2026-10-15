Apple'ın En Sevilen Cihazları Açıklandı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Paylaşılan listede altı yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini ve iPhone SE 2, ilk beşe girerek önemli bir başarı elde etti. Apple'ın en ince telefonu iPhone Air de listede yer aldı. Peki, Apple'ın en sevilen cihazı hangisi?

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları Hangileri?

iPhone 18 Pro Max: %99,02 iPad Air 4: %96,97 iPhone 12 Mini: %95,5 iPhone SE 2: %94,77 iPad Pro 4 (12.9-inch): %94,74 iPhone Air: %94,12 iPad Pro 2024 (11-inch): %93,97 iPad Air 5: %93,8 iPhone 16e: %93,78 iPad Pro 5 (12.9-inch): %93,2

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Apple cihazı iPhone 18 Pro Max oldu. Telefon yüzde 99,02 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

Gücünü A20 Pro işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM mevcut. Telefonuna rka yüzeiynde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kaemra bulunuyor.

İkinci sırada iPad Air 4 bulunuyor. Yüzde 96,97 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan cihaz, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. 2020 yılında piyasaya sürülen tablette A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz oynanabilmesini sağlıyor.

Listenin üçüncü sırasında iPhone 12 Mini yer aldı. Telefon yüzde 95,5 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 2.227 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda A14 Bionic işlemcisi mevcut. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor.

En Sevilen Apple Ürünleri Neye Göre Belirlendi?

En sevilen Apple ürünleri listesi, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Yani bu liste, kullanıcıların kendi cihazları hakkında öznel değerlendirmelerine dayanıyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda bazı telefonların uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok sevildiğini söyleyebilirim. Örneğin altı yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini üçüncü sırada, iPhone SE 2 ise dördüncü sırada yer alıyor. Tablet tarafında da aynı durum geçerli. 2020 yılında piyasaya sürülen iPad Air 4 ikinci sırada konumlandı. Bu arada Apple'ın en ince telefonu iPhone Air altıncı sırada bulunuyor.