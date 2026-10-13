Apple'ın En Güçlü Cihazları Açıklandı! iPhone 18 Pro Max İlk Üçe Girdi

AnTuTu yeni bir raor paylaştı. Bununla birlikte en güçlü Apple cihazları belli oldu. 2026 yılının Eylül ayında tanıtılan iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro ilk beşe girdi. Listenin büyük bir kısmını ise çok güçlü işlemcilere sahip iPad modelleri oluşturdu. İlk sırada M5 işlemcisine sahip bir iPad modeli yer aldı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 590 bin 928 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 590 bin 448 puan iPhone 18 Pro Max: 3 milyon 423 bin 963 puan iPhone 18 Pro: 3 milyon 406 bin 662 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 94 bin 47 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 66 bin 685 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 50 bin 879 puan iPad Air 2026 (13 inç): 3 milyon 30 bin 589 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 666 bin 468 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 630 bin 403 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında iPad Pro 2025 (11 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 590 bin 928 puana ulaşmayı başardı. Bu tablet gücünü M5 işlemcisinden alıyor. İkinci sırada 3 milyon 590 bin 448 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 423 bin 963 puan ile iPhone 18 Pro Max konumlandı.

iPhone 18 Pro Max'te A20 Pro işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

Dördüncü sırada iPhone 18 Pro konumlandı. Gücünü A20 Pro işlemcisinden alan cihaz, AnTuTu testinde 3 milyon 406 bin 662 puana ulaştı. 12 GB RAM ile birlikte gelen cihazda 4.056 mAh batarya kapasitesi mevcut. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

Beşinci sırada 3 milyon 94 bin 47 puan ile iPad Pro 2024 (11 inç) konumlandı. Bu tablet gücünü M4 işlemcisinden alıyor. AnTuTu testinde tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tableti 3 milyon 66 bin 685 puan ile iPad Air 2026 (11 inç) takip etti. Listede ayrıca iPad Pro 2024 (13 inç), iPad Air 2026 (13 inç), iPad Air 2025 (13 inç) ve iPad Air 2025 (11 inç) bulunuyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan liste, iPad modellerinin performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Öyle ki listenin önemli bir bölümünü iPad modelleri oluşturdu. Zirvede ise M5 işlemcili iPad Pro 2025 yer aldı. Bu cihaz AnTuTu testinde 3 milyon 590 bin 928 puana ulaştı. Bu arada listede iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro'nun da üst sıralarda yer alması dikkatimi çekti.