Apple TV ve HomePod Türkiye'de Zamlandı! Ne Kadar Artış Oldu?

Apple, Türkiye'de satışta olan birçok ürünü için önemli bir zam uyguladı. Şirketin yaptığı zam kapsamındaki ürünler arasında bazı Macbook ve iPad modellerinin yanı sıra Apple TV 4K, HomePod ve HomePod mini de yer aldı. Zam sonrasında tüketicileri daha yüksek fiyatlar bekliyor.

Apple TV 4K ve HomePod Modellerinin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Ürün Adı Önceki Fiyat Zamlı Fiyat Artış Miktarı HomePod mini 5.999 TL 7.999 TL +2.000 TL HomePod 17.999 TL 20.999 TL +3.000 TL Apple TV 4K (64 GB) 8.999 TL 13.499 TL +4.500 TL Apple TV 4K (128 GB) 10.499 TL 16.499 TL +6.000 TL

Apple TV 4K'nın 64 GB'lık sürümü önceden 8 bin 999 TL'ye satılıyordu. Bu sürüm için 4 bin 500 TL'lik zam uygulandı. Bununla birlikte ilgili sürüm şu an itibarıyla 13 bin 499 TL fiyata sahip hâle geldi. 128 GB'lık versiyonun fiyatı ise 10 bin 499 TL'den 16 bin 499 TL'ye yükseldi.

Önceden 17 bin 999 TL'ye satılan HomePod'un fiyatı, zam sonrasında 20 bin 999 TL oldu. HomePod mini ise artık 5 bin 999 TL yerine 7 bin 999 TL'ye satılıyor. HomePod için 3 bin TL'lik bir artış söz konusuyken HomePod mini'nin fiyatında ise 2 bin TL'lik bir artış meydana geldi.

Apple TV ve HomePod'un Yurt Dışı Fiyatları Ne Durumda?

Ürün Adı Önceki Fiyat Zamlı Fiyat Artış HomePod mini 129 dolar (6 bin TL) 199 dolar (9 bin 256 TL) +70 dolar HomePod 299 dolar (13 bin 908 TL) 399 dolar (18 bin 559 TL) +100 dolar Apple TV 4K 129 dolar (6 bin TL) 199 dolar (9 bin 256 TL) +70 dolar

Apple tarafından yapılan zam sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Bu zam sonrasında Apple TV 4K, HomePod ve HomePod mini'nin yurt dışı fiyatlarında da önemli ölçüde artış gerçekleşti. Öyle ki önceden 129 dolara satılan Apple TV 4K'nın fiyatı, zam sonrasında 199 dolar olarak güncellendi. Böylece fiyatında 70 dolarlık bir artış gerçekleşti.

Diğer yandan HomePod'un fiyatı artık 299 dolar değil. 100 dolarlık zamdan sonra bu ürünün fiyatı 399 dolara yükseldi. Yani önceki fiyata kıyasla arasında 100 dolarlık bir artış bulunuyor. Bu arada HomePod mini de 129 dolardan 199 dolara yükseldi. Yani HomePod mini de 70 dolarlık bir artış gördü.

Editörün Yorumu

Apple'ın Türkiye'de uyguladığı zammın tüketicileri etkileyecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Fakat bu zamların arkasında küresel çapta artan maliyetler olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple, bu zamları durduk yere yapmadı.Şirketin faaliyetlerini sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için maliyetleri karşılayacak bir yol bulması gerekiyordu. Ne yazık ki bu da ürün fiyatlarına yansıdı.