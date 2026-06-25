Apple, Türkiye'deki iPad'lere Zam Yaptı!

Apple, iPad'ler için yeni bir zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de ve globalde satılan iPad'lerin fiyatı arttı. Bunlar arasında çok güçlü işlemciye sahip iPad Pro'dan bütçe dostu tablet iPad A16'ya kadar birçok model yer alıyor. En pahalı iPad'in 78 bin TL'ye dayandığını belirtelim. Peki, güncel iPad fiyatları kaç TL?

Türkiye'de Zam Sonrası iPad'lerin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

A16 işlemcili iPad'in fiyatı 22 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye yükseldi. Yani 7 bin TL'lik bir fiyat artışı gerçekleşti. 11 inç büyüklüğündeki tablet, Liquid Retina ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Tabletin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön kameranın da 12 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan M4 iPad Air, 37 bin 999 TL'den 47 bin 999 TL'ye yükseldi. Yani 10 bin TL'lik bir fiyat artışı oldu. Tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Gücünü M4 işlemcsiinden alan cihazda 12 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

11 inç ekran büyüklüğüne sahip M5 iPad Pro, 64 bin 999 TL'den 77 bin 999 TL'ye yükseldi. Yani bu modelde 13 bin TL'lik bir artış gerçekleşti. M5 işlemcisine sahip olan tablette 12 megapiksel çözünürlüğünde arka kamear yer alıyor. Ön kameranın da 12 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim. Tablet Ultra Retina XDR ekran üzerinde 1668 x 2420 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nite kadar parlaklık sunuyor.

iPad Mini, 32 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye yükseldi. Yani zam ile birlikte bu tablette 7 bin TL tutarında bir artış gerçekleşti. 8,3 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1488 x 2266 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A17 Pro işlemcisinden alan cihazda 12 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

iPad'lerin Global Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Appel tarafından alınan zam kararının yalnızca Türkiye için geçerli olmadığını belirtelim. Global pazarda da fiyatlarda değişiklik oldu. iPad Air, zam sonrası 599 dolar (27.862 TL) yerine 749 dolar (34.839 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. iPad Pro ise 999 dolardan (46.468 TL) 1.199 dolara (55.771 TL) yükseldi. iPad Mini ise artık 599 dolar (27.862 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

Şu anda e-ticaret sitelerinde bu iPad modelleri çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin A16 işlemcili iPad modeli, zam sonrası 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı ancak bu cihaz internette şu anda 18 bin TL civarında bir fiyata bulunabiliyor. 11 inç M4 iPad Air'in ise zamlı fiyatı 47 bin 999 TL oldu ancak internette 37 bin 874 TL civarında bir fiyata satın alınabiliyor. Dolayısıyla uygun fiyata bir iPad satın almak istiyorsanız e-ticaret platformlarına da göz atabilirsiniz.