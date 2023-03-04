OHAL İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Şubat ayı içerisinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen illerde araçların muayene geçerlilik süresi uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Araçların Muayene Geçerlilik Süresi Hakkında Önemli Karar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem felaketinin ardından 10 ilde 3 aylık süre için OHAL ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada OHAL ilan edilen şehirlerdeki araçların muayenelerinin geçerlilik süresinin uzatıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Olağanüstü hâl ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır" ifadelere yer verdi ve şu şekilde devam etti: