Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı (2021)

2021 yılında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Peki, geçtiğimiz yıl hangi otomobil üreticisi oldukça büyük bir başarı elde etti? Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan rapora ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

2021'de Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları

Fiat - 121 bin 254 adet Renault - 81 bin 280 adet Volkswagen - 68 bin 186 adet Ford - 67 bin 269 adet Toyota - 52 bin 588 adet

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'de 2021 yılında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araçlara ilişkin oldukça önemli bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre araba ve hafif ticari araçların toplam satışları, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.

Türkiye'de otomobil satışları 2021 yılında 2020'ye kıyasla yüzde 7,9 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl 561 bin 853 adet otomobil satışının gerçekleştiği açıklandı. Hafif ticarı araç satışları ise yüzde 7,9 oranında artarak 175 bin 497 adede ulaştı.

Fiat, geçtiğimiz yıl binek ve hafif ticari araçların satışlarında oldukça büyük bir başarının altına imza attı. İtalya merkezli otomotiv devi, 2021 yılında Türkiye'de 121 bin 254 adet araç satmayı başardı. Böylelikle şirket, zirvede yerini aldı.

ODD tarafından paylaşılan listeye göre ikinci sırada Renault yer aldı. Fransa merkezli üretici, geçtiğimiz yıl 81 bin 280 adet araç sattı. Volkswagen ise 68 bin 186 adet satış ile üçüncü sırada konumlandı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ford, 67 bin 269 adet ile dördüncü sırada yer alırken Japon otomotiv devi Toyota ise 52 bin 588 adet satış gerçekleştirerek beşinci sırada yer aldı. Toyota ayrıca geçtiğimiz yıl ABD'de en çok satan otomobil markası oldu ve Generals Motors'u tahtından indirdi.

2021'de En Çok Satan Lüks ve Spor Otomobil Markaları

Porsche - 627 adet Jaguar - 138 adet Maserati - 101 adet Aston Martin - 33 adet Ferrari - 22 adet Lamborghini - 16 adet Bentley - 11 adet

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