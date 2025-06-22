Aşiret Paketi de Gelir Mi? Skoda Superb Pickup Oluyor!

Aşiret paket vurgusuyla bir dönemin öne çıkan markası Volkswagen, Passat modelinin ardından tahtını Skoda Superb'e bırakmıştı. Bu noktada çeşitli makyaj ve yenilenme çalışmalarına maruz kalan Superb bu kez çok farklı bir kasa ile karşımıza çıkıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Superb Combi, Pickup Oldu: İşte L&K 130!

Skoda Auto Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrenciler markanın 130. yılına özel bir konsept araç tasarladı. “L&K 130” adı verilen bu özel proje, aslında plug-in hibrit bir Superb Combi’yi temel alıyor. Ancak bu araç artık ne tamamen bir otomobil ne de alışılmış bir SUV; onu özel kılan şey, yaratıcı bir pickup’a dönüşmüş olması.

Toplamda 28 öğrencinin yer aldığı projede aracın orta ve arka kısımları baştan tasarlandı. B ve C sütunları yeniden şekillendirilerek arka bölüm tamamen açık yapıya dönüştürüldü. Bu bölüme entegre edilen elektrikli ray sistemi sayesinde iki bisiklet yatay düzlemde taşınabiliyor.

Üçüncü bir bisiklet içinse tavan üzerinde sabit noktalar oluşturuldu. Bagaj kapağı açıldığında taşıma yüzeyi daha da uzayarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Konseptin sürprizlerinden biri de arka kapı yapısı. Geleneksel menteşe sistemi yerine minibüs tarzı kayarak açılan kapılar tercih edildi. Her iki kapı kolunun da dışarıya konumlandırılması sayesinde araç dikkat çekici bir görünüme kavuştu.

Kabin içinde ise üç kişilik standart koltuk düzeni sökülerek yerine tek kişilik bir oturma alanı tasarlandı. Bu alana bir soğutucu kutusu ve taşınabilir hoparlör sistemi entegre edildi. Arka camın tasarımı da yeni yapıya uyum sağlayacak şekilde değiştirildi. Dış tasarımda da tarihî göndermeler dikkat çekiyor. Laurin & Klement dönemine saygı niteliğinde hazırlanan gövde kaplamasında kırmızı, beyaz ve altın tonları bir arada kullanıldı.

Özgün L&K logosu, tıpkı 130 yıl önceki gibi aracın önünde yerini aldı. Bu sayede proje sadece mühendislik başarısı değil aynı zamanda bir nostalji taşıyıcısı hâline geldi. Tabi aracın Skoda'nın bisiklet tarihine ve tutkusuna yönelik olduğunu da belirtelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...