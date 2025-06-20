Citroen Sahipleri Dikkat: Bu Modeller Artık Trafiğe Çıkamayabilir!

Fransız otomobil üreticisi Citroën, Avrupa genelindeki sürücülere kritik bir çağrıda bulundu. Şirket, son dönemde adı sıkça duyulan Takata marka hava yastığı nedeniyle yaşanan ikinci ölüm vakasının ardından önemli bir karar aldı. Şirket, bu marka tarafından üretilen hava yasatığına sahip bazı C3 ve DS3 modellerinin artık kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

Fransa hükümeti, süreci bir adım öteye taşıyarak Takata hava yastığıyla donatılmış araçların trafikten tamamen çekilmesini talep etti. Peki bu kritik kararın arkasında hangi gelişmeler var? Arızalı hava yastıklarına sahip Citroen modelleri, Türkiye ve diğer ülkelerde de yasaklanabilir mi? Tüm detaylar haberimizde.

Citroen C3'ün Arızalı Hava Yastığı Ölüme Yol Açtı

Olaylar, yıllar önce iflas eden ve Japonya'da ürettiği hatalı hava yastıklarıyla dünya genelinde birçok ölümcül kazaya neden olan Takata markasının, Fransa’da ikinci kez ölüme yol açmasıyla yeniden gündeme geldi. Son olarak 11 Haziran’da Fransa’nın Reims kentinde yaşanan kazada, 2014 model bir Citroën C3 aracın hava yastığının patlaması sonucu 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Olay anında, sürücünün otoyolda bir tırdan kaçmaya çalışırken bariyerlere temas ettiği, bu temasın ardından Takata marka hava yastığının patladığı belirtildi. Patlama sırasında fırlayan metal parçalar kadının yüzüne isabet etti. Araçta bulunan genç bir yolcu yaralanırken, sürücü yaşadığı ağır yaralanma nedeniyle kurtarılamadı.

Kazanın ardından açıklama yapan Citroën’in bağlı bulunduğu Stellantis grubu, sürücüye 20 Mayıs’ta kayıtlı bir uyarı mektubu gönderdiklerini, ancak adres bilgilerinin yanlış olması nedeniyle mektubun geri döndüğünü bildirdi.

1998-2019 C3 ve DS3 Modelleri Trafikten Men Edilebilir

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Citroen’in bu konudaki tutumunu “kabul edilemez ve skandal” olarak nitelendirirken ve sorunun ciddiyetiyle orantılı bir müdahalenin bugüne kadar yapılmadığını ifade etti. Tabarot’un çağrısından kısa süre sonra Citroen, tüm Avrupa'da söz konusu modeller için "kullanımı derhal durdurun" uyarısını yayımladı.

Citroen’in yeni direktörü Xavier Chardon ise Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Onarımları hızlandırmak için böyle bir karar aldık” ifadesini kullandı. Şirketin verilerine göre, Avrupa yollarında halen yaklaşık 441.000 riskli araç bulunuyor, ayrıca bunların 82 bin kadarı sadece Fransa’da yer alıyor..

Bu modeller, daha önce de kademeli olarak geri çağırma programlarına alınmıştı. 2024 yılında, güney Fransa’da 2008-2013 arası üretilen C3 modelleri için kullanımı durdurma kararı alınmış; bu karar 2025 Şubat ayında kuzey bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. 2014 sonrası modeller için ise Mayıs 2025’te standart bir geri çağırma başlatılmış, ancak araçların kullanılmaması yönünde bir uyarı yapılmamıştı.

Fransa’da yaklaşık 690.000 adet Citroën C3 ve DS3 model aracın hatalı Takata hava yastığıyla donatıldığı biliniyor. Her ne kadar bu araçların yüzde 69,7’sinin onarımı tamamlanmış olsa da, son yaşanan ölümcül kazalar sonrasında tüm modellerin trafikten men edilmesi ve kullanımının tamamen yasaklanması ülke gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Takata Skandalı Küresel Ölçekte Endişe Yaratıyor

Japon menşeli Takata tarafından üretilen ve birçok popüler otomobil modelinde kullanılan hava yastıkları, yüksek sıcaklık ve nem gibi koşullarda patlayarak içinden fırlayan metal parçalarla hem sürücü hem de yolcular için ciddi bir ölüm riski oluşturuyor.

Firmanın arızalı hava yastıkları son yıllarda dünya genelinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle 2016'dan bu yana en az 17 ölüm vakası doğrudan Takata hava yastıklarıyla ilişkilendiriliyor. En son trajik olay, Mart ayında Guadeloupe’da yaşanırken, Haziran ayında ise Reims kentinde meydana gelen kazayla birlikte Fransa'da bu sistemin yol açtığı ölümlerin sayısı ikiye çıktı.

Yaşanan bu küresel vakalar, uzmanları daha geniş önlemler konusunda uyarıya yapmaya zorladı. Uzmanlara göre, Takata hava yastığına sahip araçların dünya genelinde trafikten men edilmesi gerekebilir. Bu risk sadece Fransa veya Avrupa ile sınırlı değil. Türkiye dahil birçok ülkede arızalı hava yastığına sahip araçların halen kullanımda olduğu biliniyor.

Geçmişte Türkiye'de bu modeller için bazı onarım ve geri çağırma programları başlatılmış olsa da, bu uygulamaların ne kadar yaygın şekilde tamamlandığı veya tüm riskli araçları kapsayıp kapsamadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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