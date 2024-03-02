Assassin’s Creed Red Hakkında Heyecanlandıran Detaylar Ortaya Çıktı!

Ortaya çıktığı günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Assassin’s Creed Red oyunu ile ilgili heyecan verici detaylar gün yüzüne çıktı. Yaşanan gelişmeyle beraber karakterleri, oyun motoru ve daha birçok ayrıntıya ışık tutuldu.

Assassin’s Creed Red Nasıl Bir Oyun Olacak?

Insider Gaming'de yer alan habere göre yeni Assassin’s Creed oyununda Naoe ve Yasuke olmak üzere iki farklı karakter yer alacak. Ubisoft'un üzerinde çalıştığı oyun Japonya'da geçecek.

Anvil Pipeline olarak isimlendirilen oyun motoru sayesinde animasyon, parkur sistemi, dinamik hava durumu ve daha fazlası dahil olmak üzere serideki her şeyin tamamen elden geçirildiği öne sürüldü.

Savaş sisteminin, 2020 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla'ya benzeyeceği söyleniyor. Yeni oyunda ayrıca çok daha fazla kan içereceği iddia edildi. Oyunda ayrıca üs inşa etme sisteminin de olması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre gizlilik Splinter Cell serisine benzer şekilde Red'de önemli bir rol oynayacak. Oyuncular meşaleleri söndürebilecek, uzun otların ve çalıların arasına saklanabilecek ve hatta istediği zaman yüzüstü yatabilecek.

Assassin’s Creed Red Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Assassin’s Creed Red isimli oyunun 2025 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından ötürü oyun farklı bir tarihte de piyasaya sürülebilir.

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