1019 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Açıklandı

Ücretsiz Amazon Prime oyunları açıklandı. Amazon'un bu ay Prime üyelerine 9 adet ücretsiz oyun sundu. Peki, ocak ayına özel olarak sunulan yapımlar neler? Toplamda 1019 TL değerindeki video oyunlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları (Ocak 2022)

Star Wars Jedi: Fallen Order Total War: Warhammer World War Z: Aftermath Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered WRC 7 FIA World Rally Championship Abandon Ship Paper Beast - Folded Edition In Other Waters Two Point Hospital

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay bedava video oyunları dağıtıyor. Şirketin ocak ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar indirmeye sunuldu. Bu ayın ücretsiz oyun listesinde 9 adet video oyunu yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan oyunlar 1019 TL değerinde.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği video oyun, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Yüksek inceleme puanları ile dikkat çeken yapımın PC sürümü 81 Metacritic puanına sahip.

En başarılı strateji oyunlarından bir tanesi olan Total War: Warhammer da Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu yapımlar arasında yer alıyor. Strateji türünü seven oyuncuların büyük bir kısmını beğendiği yapım, 24 Mayıs 2016 tarihinde piyasaya sürüldü.

Zombi oyunlarını seven oyunculara hitap eden World War Z: Aftermath, 21 Eylül 2021 tarihinde çıkışını gerçekelştirdi ve çok sayıda oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı. Saber Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu, sahip olduğu co-op moduyla dikkat çekiyor.

Ocak ayına özel olarak ücretsiz sunulan video oyunları arasında Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered da bulunuyor. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapım, bir dönemin en başarılı oyunlarından bir tanesidir.

Ücretsiz olarak sunulan yapımlar arasında WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast – Folded Edition, In Other Waters ve Two Point Hospital isimli video oyunları da yer alıyor.

Ocak ayına özel olarak sunulan ücretsiz Amazon Prime oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.