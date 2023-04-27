Steam Deck Rakibi ASUS ROG Ally Fiyatı Ortaya Çıktı

Steam Deck'e rakip olmaya hazırlanan el konsolu ASUS ROG Ally fiyatı ile gündeme geldi. Peki, ASUS tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ne kadar fiyat etiketiyle satılacak? Ortaya atılan iddiaya dair detaylar haberimizde.

ASUS ROG Ally Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan el konsolunun fiyatı sızdırıldı. The Verge'deki habere göre ASUS ROG Ally 699,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Eğer söz konusu iddia doğru çıkarsa ROG Ally isimli konsolun 512 GB depolama alanı, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı Steam Deck'ten yalnızca 51 dolar daha fazla olacak.

ASUS ROG Ally Özellikleri

Ekran Boyutu: 7 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: FHD

RAM: 16 GB LPDDR5

İşlemci: AMD Z1 Extreme

Ekran Kartı: AMD Radeon Navi3 Graphics

Depolama Alanı: 512GB NVMe M.2 SSD

Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde OpenCL'de 35 bin 498 puan aldığı ortaya çıkan el konsolunun 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. İddiaya göre cihaz FHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu özelliklerin söylentiden ibaret olduğunu belirtelim. Bu nedenle farklı özelliklerle gelebilir.

ASUS ROG Ally Çıkış Tarihi

Sabırsızlıkla beklenen ASUS ROG Ally isimli el konsolunun Ekim 2023 tarihinde satışa sunulması bekleniyor.