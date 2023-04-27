Steam Deck Rakibi ASUS ROG Ally Fiyatı Ortaya Çıktı
Yakında satışa sunulması beklenen ASUS ROG Ally konsolunun fiyatı sızdırıldı. İşte Steam Deck'e rakip olacak el konsolunun fiyat etiketine dair detaylar!
Steam Deck'e rakip olmaya hazırlanan el konsolu ASUS ROG Ally fiyatı ile gündeme geldi. Peki, ASUS tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ne kadar fiyat etiketiyle satılacak? Ortaya atılan iddiaya dair detaylar haberimizde.
ASUS ROG Ally Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan el konsolunun fiyatı sızdırıldı. The Verge'deki habere göre ASUS ROG Ally 699,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Eğer söz konusu iddia doğru çıkarsa ROG Ally isimli konsolun 512 GB depolama alanı, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı Steam Deck'ten yalnızca 51 dolar daha fazla olacak.
ASUS ROG Ally Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: FHD
- RAM: 16 GB LPDDR5
- İşlemci: AMD Z1 Extreme
- Ekran Kartı: AMD Radeon Navi3 Graphics
- Depolama Alanı: 512GB NVMe M.2 SSD
Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde OpenCL'de 35 bin 498 puan aldığı ortaya çıkan el konsolunun 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. İddiaya göre cihaz FHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu özelliklerin söylentiden ibaret olduğunu belirtelim. Bu nedenle farklı özelliklerle gelebilir.
Oyun Deneyimini Üst Seviyeye Çıkaracak Snapdragon GSR Duyuruldu
Qualcomm, Snapdragon Game Super Resolution (GSR) teknolojisini tanıttı. Mobil cihaz üzerinden oyun oynamak keyif alan oyuncuları heyecanlandıran yeni teknoloji, oyun performansını ve pil ömrünü üst düzeye çıkararak birinci sınıf oyun deneyimi sunacak.
ASUS ROG Ally Çıkış Tarihi
Sabırsızlıkla beklenen ASUS ROG Ally isimli el konsolunun Ekim 2023 tarihinde satışa sunulması bekleniyor.
YORUMLAR