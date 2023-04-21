Steam Deck Rakibi ASUS ROG Ally Geekbench Puanı ile Şaşırttı!

ASUS ROG Ally Geekbench puanı ile gündeme geldi. Peki, Steam Deck rakibi olan el konsolu Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? Test sonuçlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

ASUS ROG Ally Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

ASUS tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni el konsolu modeli ROG Ally'nin Geekbench testinde sergilediği performans belli oldu. RCL71L_NR2301L_000397027 model numarasına sahip olan cihaz OpenCL'de 35 bin 498 puan almayı başardı.

Cihazda Ryzen 7 7840U'nun özelleştirilmiş bir versiyonu olan AMD Ryzen Z1 Extreme yongasının yer alması bekleniyor. 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı olan Ryzen Z1 Extreme maksimum 5 Ghz saat hızında çalışıyor. Geekbench sonuçları ayrıca Radeon Graphics'i doğruluyor.

12 GB RAM'in yer aldığı el konsolu GTX 1650 Max-Q'ya benzer bir performans sergileyebilir. Windows 11 işletim sistemiyle beraber gelmesi beklenen cihazın 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor.

16:9 en boy oranına sahip olan ekran 120Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunması beklenen el konsolunun 7ms tepki süresine sahip olacağı iddia ediliyor. Elbette bu özellikler söylentiden ibaret. Dolayısıyla el konsolu farklı özelliklerle beraber gelebilir.

ASUS'un El Konsolu ROG Ally Ne Zaman Çıkacak?

ASUS ROG Ally olarak isimlendirilen el konsolunun 2023 yılının ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın daha erken veya daha geç bir tarihte de satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.