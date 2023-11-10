ASUS Türkiye, 540Hz Oyuncu Monitörü Dahil Pek Çok Ürün Tanıttı!

ASUS Türkiye, düzenlediği etkinlikte birbirinden etkileyici yeni ürünler tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında 540Hz yenileme hızıyla dikkatleri üzerine toplayan ROG Swift Pro PG248QP isimli oyuncu monitöründen ROG Matrix GeForce RTX 4090'a kadar pek çok ürün yer aldı.

ASUS Z790 Refresh Serisi Anakartlar

İçerik üreticileri ve iş ortaklarının katıldığı etkinlik esnasında Intel Wi-Fi 7 teknolojisine sahip yenilenen Z790 anakart modelleri tanıtıldı. Bu modellerin tamamı Intel Core 12. Nesil, 13. Nesil ve 14. Nesil yeni işlemcileri destekliyor.

PCIe 5.0 ve DDR5 bellek desteğine sahip anakartlar, gelişmiş bağlantı seçenekleri, performans ayarı olanakları ve verimli soğutma çözümleri dahil olmak üzere çeşitli ekstra özellikler sunuyor.

Intel WiFi 7 teknolojisini destekleyen ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II'de ASUS WiFi Q-Antenna özelliği yer alıyor. Bu özellikler her iletime daha fazla veri sıkıştırarak çok daha yüksek hızlara ulaşılmasına imkân tanıyor.

540Hz Oyuncu Monitörü ROG Swift Pro PG248QP Özellikleri

24,1 inç ekran büyüklüğündeki ROG Swift Pro PG248QP isimli monitör oyuncular için tanıtıldı. 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 540Hz (hız aşırtmalı) yenileme hızı sunan monitör, üst düzey bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Uzatılabilen klipslere sahip ergonomik standa sahip olan monitör, klavyesini ve mouse'unu monitöre yakın tutmak isteyen oyuncuların masasında uygun yer açıyor. Yerleşik NVIDIA G-SYNC işlemcisindeki NVIDIA Reflex Analyzer uçtan uca sistem gecikme süresini ölçüyor. Böylelikle sistemlerin nasıl performans verdiği gösteriliyor.

Yerleşik ESS USB codec neredeyse sıfır ses gecikme sunuyor. Oyunlarda silah ve ayak sesleriyle birlikte çevresel ses etkisi elde ediliyor.

ROG Swift OLED PG49WCD Özellikleri

QD-OLED ekran teknolojisine sahip olan oyuncu monitörü ROG Swift OLED PG49WCD, 49 inç ekran büyüklüğü, 5120 x 1440 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle dikkat çekiyor.

QD-OLED panelin performansını ve ömrünü artırmak için monitörde ısıyı daha iyi uzaklaştırarak görüntü izi riskini azaltan ve maksimum parlaklığı 1000 nite çıkaran özel soğutma bloğu ve grafen film yer alıyor.

Yerleşik Akıllı KVM, özel yazılıma ya da donanıma ihtiyaç duyulmadan iki cihazın bir klavye ve bir mouse ile kontrol edilebilmesini sağlıyor. Süper hızlı USB 3.2, bağlı iki cihaz arasında dosya aktarımı da yapılabilmesine imkân tanıyor.

Etkileyici bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlayan monitörde 90W güç dağıtımı yapabilen USB Type-C bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 ile geniş bağlantı seçenekleri bulunuyor. Söz konusu monitör, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

ProArt Display PA32UCR-K Özellikleri

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 4K çözünürlük sunan ProArt Display PA32UCR-K isimli monitör, üreticileri, video yapımcıları, görüntü yönetmenleri ve renkçiler için tasarlandı.

Monitörün mini LED arka aydınlatma teknolojisindeki daha küçük LED'ler, benzer boyuttaki geleneksel panele kıyasla üç kat daha fazla LED ışığa yer verilebilmesine imkân tanıyor. Yoğun biçimde konumlandırılan mini LED'ler daha bütüncül görüntü elde edilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra parlaklığı da artırıyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, 576 bölgede bağımsız arka aydınlatmayla maksimum 1000 nit parlaklığa ve koyu renklere ulaşabiliyor. Bu, benzersiz kontrast ve hassas HDR içeriklerle zengin ve gerçekçi deneyim elde edilmesini sağlıyor.

PA32UCR-K modeli Quantum-dot teknolojisiyle DCI-P3, Rec.709, Rec.2020 ve Adobe RGB renk alanlarını destekliyor. Monitör, Delta E < 1 renk doğruluğu sayesinde elde edilen olağanüstü görüntülerle de içerik izlemeyi bambaşka bir boyuta taşıyor.

ROG Matrix GeForce RTX 4090 Özellikleri

Termal arayüz malzemesi olarak sıvı metal kullanan ilk seri üretim ekran kartı modeli ROG Matrix GeForce RTX 4090, malzemenin inanılmaz iletkenliği sayesinde olağanüstü soğutma performansı sunuyor.

Hepsi bir arada soğutma döngüsünde özel tasarlanmış soğuk plaka ve pompa fanına sahip olan ROG Matrix GeForce RTX 4090'da soğutucu sıvı akış hızı optimum düzeyde tutuluyor. Bu sistem, ısıyı 700 mm tüpler ve 360 mm radyatör ile uzaklaştırıyor.

Papatya dizilimi şekline kullanılabilen manyetik fanlar, kurulum sürecini oldukça pratik hâle getiriyor. Monitörü kullanan kişiler, kendi RGB aydınlatmalarını kablo dağınıklığı olmadan düzenli şeklide kullanabiliyor. Ayrıca birinci sınıf güç dağıtımı sistemi, ekran kartının her zaman güvenli ve güvenilir güç almasını sağlıyor.

ROG Rapture GT-BE98 Özellikleri

Dünyanın ilk WiFi 7 dört bant oyuncu router modeli ROG Rapture GT-BE98 Pro, 6 Ghz bandındaki 320 Mhz desteği sayesinde WiFi 7'nin tüm potansiyelinden faydalanabiliyor. Cihaz böylece Wi-Fi 6'dan yüzde 160'a kadar daha yüksek hıza ulaşabiliyor.

4K QAM modülasyonu iletimlere daha fazla veri sıkıştırıyor. Bu sayede yüzde 20'ye kadar daha yüksek maksimum veri hızı ve 30.000 Mbps'e ulaşan inanılmaz hızlar sunulabiliyor.

Multi-Link Operation ve Multi-RU Puncturing olarak isimlendirilen özellikler, GT-BE98'in çok daha verimli ve hızlı kablosuz bağlantılar sunmasını sağlıyor. Üç katmanlı oyun hızlandırma, oyun bağlantısı dahil oyunculara yönelik özelliklerin yanı sıra oyunlarda gecikmeyi ve takılmayı azaltan QoS desteği de mevcut.

ROG Azoth Özellikleri

Yalnızca birinci sınıf klavyelerde yer alan özellikler içeren ROG Azoth modelinde klavyenin durumunu, Caps Lock tuşunun durumunu, bağlantı modunu ve PC/Mac modunu gösteren 2 inç büyüklüğünde OLED panel bulunuyor.

Söz konusu panel üzerinden multimedya bilgileri, özel animasyonlar, pil seviyesi ve işlemci sıcaklığı gibi sistem verilerine de bakılabiliyor. Kullanışlı ayarlar ve düzenlemeler üç yönlü kontrol kolu ve bir buton aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

10 adet silikon conta ve üç katmanlı baskı emici köpük içeren birinci sınıf contalı montaj yuvası tasarımı, hafif yumuşak bir his veriyor ve etkileyici akustik sunuyor. Klavyenin içindeki 3,5 mm kalınlığındaki dayanıklı silikon dolgu sesi emiyor.

PORON köpük ise klavyenin içerisindeki tıklamaları ve yankıları ortadan kaldırarak üst düzey deneyim elde edilmesini sağlıyor. Silikon köpükle kaplanan taban yankıları önlüyor ve hatta PORON köpük için düz yüzey oluşturulmasına imkân tanıyor.

ROG Raikiri Pro Özellikleri

Üst düzey oyun deneyimi için geniş özelleştirme seçenekleri sunan ROG Raikiri Pro isimli kontrolcü modeli Bluetooth, 2.4 GHz RF veya kablolu USB-C ile çok yönlü üçlü bağlantı seçeneği sunuyor. Kontrolcü dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra kablolu bağlantı ile Xbox'ta da kullanılabiliyor.

Yerleşik OLED ekran durum göstergeleri ve özel animasyonlar sunacak şekilde ayarlanabiliyor. Söz konusu ekrandan oyun esnasında kontrolcü profillerinin de değiştirilebilmesi mümkün.

Arka tarafta yer alan ekstra dörder adet sağ ve sol tuşlar oyun içi komutlar için ayarlanabiliyor. Ayrıca Armoury Crate isimli yazılımda düzenlenebilen ölü noktalı hassaslık geçişleri için kullanılabiliyor. Sol ve sağ tetik tuşları kısa ya da tam menzil modlarına ayarlanabiliyor.

ROG Strix Scope II 96 Wireless Özellikleri

Kullanım sırasında değiştirilebilen anahtarlara sahip olan ROG Strix Scope II 96 Wireless modelinde yepyeni ROG NX Snow mekanik anahtarlar benzersiz darbe emici köpük ve entegre anahtar yumuşatıcı pedler ile birlikte geliyor.

ROG SpeedNova kablosuz teknolojisi ve ROG Omni Receiver ile üç farklı bağlantıdan faydalanılabiliyor. ROG Omni Receiver, kullanıcıların uyumlu mouse ve klavyelerini tek bir alıcıyla, performanstan ödün vermeden bağlamalarını sağlıyor.

Scope II serisinin diğer yeni üyeleri ROG Strix Scope II tam boy klavyede yeni ROG NX Snow anahtarları, ROG Strix Scope II RX'te ise IP57 ve ROG RX optik anahtarlar yer alıyor.

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