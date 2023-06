Asus Rog Ally Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dünyanın Windows 11 işletim sistemine sahip ilk konsolu olarak duyurulan Asus ROG Allly, aslında gerçek bir el bilgisayarı olarak anılıyor. Oyun severlerin masaüstü bilgisayarlarda yaşadığı oyun deneyimini avuç içine sığdıran Asus, ROG Ally ile oyun dünyasına damgasını vuruyor.

Mayıs ayının sonlarında ön satışı başlayan Asus ROG Ally için oyun severler büyük bir heyecan duyuyor. Peki, bu cihazın teknik özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? Ne zaman tam anlamıyla satışa çıkacak? diye merak ediyorsanız, bilmek isteyeceğiniz tüm detayları sizler için ele aldık!

Asus Rog Ally Özellikleri

Fonksiyonel bir el bilgisayarı olarak tanıtılan Asus Rog Ally, Steam Deck’e rakip olarak gösteriliyor. Ryzen Z1 ve Z1 Extreme olmak üzere 2 farklı APU seçeneği bulunan cihazda ekran kartı olarak ROG XG Mobile kullanılıyor.

İhtiyaç halinde harici grafik kartı takma imkânınız var. Bunun yanında 16 GB RAM ve 256 / 512 GB depolama alanı ROG Ally tarafından sunulan olanaklar arasında sayılıyor.

Grafik ve işlemci açısından cihazı zorlayan oyunlarda yaklaşık 2 saatlik bir şarj ömrü olduğu söylenen Asus ROG Ally’de iki adet soğutucu fan yer alıyor. Ayrıca daha etkili bir soğutma sağlamak için bir adet bakır soğutma hattı konumlandırılıyor.

Tasarım olarak ise etkileyici bir aydınlatma sistemi ve siyah beyaz kontrastı ilgi çekiyor. Ağırlığı 608 gram olan cihazın ekran boyutu 7 inç olarak belirtilirken çözünürlüğü ise 1920 x 1080 olarak tanımlanıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranda yanıt süresi 7 ms olarak belirtiliyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranın tamamında RGB renk alanı bulunuyor.

Asus ROG Ally’nin teknik özelliklerini sıralayacak olursak şöyle bir liste yapmak mümkün:

Cihaz tipi: El tipi bilgisayar

AMD Free SYNC, Link, Radeon Anti-Lag, Boost, Chill, Super Resolution

Bulut desteği

Canlı akış

Dahili mikrofon, antivirüs ve hoparlör

Dolby atmos

Hareket, parmak izi, jiroskop sensörü

Hızlı şarj

Dokunmatik ekran

Hi-Res Audio

Windows Hello

LCD 7’’ IPS Ekran

Wi-Fi 6.0, Bluetooth, USB Type-C, AUX, microSD Kart

USB Güç girişi

1920 x 1080p (Full HD) oyun ve video çözünürlüğü

120 FPS

HDR ve HDCP (2.3) Desteği

NVMe SSD 512 GB depolama

Windows 11 işletim sistemi

AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme işlemci

AMD RDNA 3 FGrafik işlemci

Boyut: 111 x 280 x 21 mm

Ağırlık: 608 g

Asus ROG Ally & Steam Deck Karşılaştırması

Oyun severler Asus’un ROG Ally girişiminin daha önceden piyasaya sürülmüş olan Steam Deck ile ne gibi farklılıklara sahip olduğunu merak ediyor. Bu iki cihaz arasında yapılan performans testlerine bakıldığında Asus ROG Ally Steam Deck’i geride bırakmayı başarıyor.

Özellikler oyunlarda daha iyi bir performans sunan ROG Ally’nin bu başarısını FPS değerlerine bakarak anlamak mümkün. Cyberpunk 2077, Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider ve Elden Ring gibi oyunlarda daha yüksek FPS ve çözünürlük değeri sunan Asus ROG Ally’nin Steam Deck’ten çok daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Rakamlarla örnek verecek olursak Deus Ex: Mankind Divided’da Steam Deck 49 FPS ile çalışırken Ally’nin farklı modlarda 65-82 FPS aralığına çıktığını belirtmek gerekiyor.

Asus Rog Ally Fiyatı

Yurt dışında iki farklı opsiyonu bulunan Asus Rog Ally’nin standart modeli 599 $ olarak fiyatlandırılıyor. Daha gelişmiş bir versiyonu olan modeli için ise 699 $ gibi bir fiyat belirtiliyor. Türkiye’deki fiyatlara baktığımızda ise oyun dünyasına damgasını vuracak ürünlerden biri olan Asus Rog Ally’nin fiyatı ön siparişte 28.499 TL olarak belirtiliyor.

Ayrıca Asus Rog Ally için ön sipariş oluşturan kullanıcılara ROG Cetra True Wireless Kulaklık için özel bir indirim tanımlanıyor. Bu indirim sayesinde Asus Rog Ally’yi satışa çıkmadan önce sipariş eden kullanıcılar, gelişmiş özellikleri sayesinde etkileyici bir oyun deneyimi sunan kablosuz kulaklığa 4.956 TL yerine 2.075 TL’ye sahip olabiliyor.

Asus Rog Ally Çıkış Tarihi

Asus Rog Ally için ön sipariş açılmış durumda. Ancak cihazın satışa çıkacağı ilk tarih için yaklaşık 10 günlük bir aralıktan söz ediliyor. 1-13 Haziran tarihleri arasında Vatan Computer’da satışa çıkacak olan Asus Rog Ally oyun severlerin bu yaz için heyecanla beklediği ürünler arasında sıralanıyor.