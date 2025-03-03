Asya'nın En Güçlü Ekonomileri Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Eskiden cepheler arasında olan savaşlar artık ekonomik bazda ve ekonomik büyüklüğe göre yapılıyor. Zira iki tarafın da kayıp yaşamasındansa bir tarafın eknomik anlamda güçlenip diğeri üzerinde baskı kurarak onu yenmeye çalışması daha çok tercih ediliyor. Tabi bu noktada ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve özellikle yerli üretim hacimleri önemli hale geliyor. IMF tarafından Asya'nın en güçlü ekonomilerine sahip ülkeler listesi yayınlandı. Bu listede Türkiye'nin konumu ve üst rakipleri büyük önem arz etmekte. Peki Asya'nın en güçlü ekonomisi hangi ülkeye ait? İşte konuyla ilgil detaylar...

Asya'nın En Güçlü Ekonomileri Listesi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Çin

Japonya

Hindistan

Güney Kore

Endonezya

Türkiye

Suudi Arabistan

Tayvan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Singapur

Asya kıtası özellikle son dönemlerde sahip olduğu konum avantajı ve işçilik maliyetleri sayesinde üretim noktasında büyük bir potansiyel teşkil etmeye başladı. Bu durumun farkında olan pek çok üretici firma bu bölgelerde yeni üretim sahaları açmaya odaklandı. Ülke yönetimleri ise bu potansiyeli önceden fark ederek ileriye dönük planlamar yaptı ve iç pazarda yerli firmaları dış pazarda ise farklı üreticileri teşvikler ile destekledi.

Tüm bu stratejiler beraberinde bu ülkelerin özellikle teknoloji konusunda ileriye taşıdı. Çin üretim noktasında büyük bir önem taşırken Japonya gibi ülkeler ise araştırma ve geliştirme operasyonlarının yönetilmesi açısından büyük potansiyel teşkil etti. Bunun devamında ise bu ülkeler merkez üretim, merkez Ar&Ge gibi şirketler için büyük önem arz eden departmanların genel merkezleri oldu.

Listenin ilk sırasında Asya ekonomisinde yüzde 45'lik pay sahipliği ile bizi Çin karşılıyor. Onun devamında ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Japonya gelirken fakirliği ve düşük yaşam standartları ile bilinen Hindistan 3. sırayı aldı. Burada özellikle yazılım sektöründeki gelişmişlikleri ve düşük işçi maliyetleri sıralamadaki konumunu korumasında etkili. Türkiye ise yüzde 3.38'lik pay ile 6. sıranın sahibi oldu.

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