Apple Ürünleri Çin'de Yasaklanabilir!

ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşı Donald Trump'ın yeniden başkan olması ile birlikte tekrardan alevlendi. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Uzak Doğu devine yönelik pek çok farklı ambargo kararına imza atarken, yeni yapay zeka girişimi DeepSeek'e karşı da geniş çaplı önemler aldı. Bu gelişmeler üzerinde Çin'in ne gibi misillemeler uygulayacağı herkes tarafından merak ediliyordu.

Geçtiğimiz saatlerde merak edilen sorular nihayet cevap buldu. Çin hükümeti, ABD cephesinden gelen gümrük yaptırımları sonrasında ilk olarak Apple'ı hedefledi. Son haberlere göre, ülkedeki rekabet kurumu teknoloji devine yönelik büyük bir soruşturma hazırlığında.

Çin, Apple'ın App Store'daki Uygulamalar Üzerinden Komisyon Almasına Karşı Çıktı

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgileregöre, Çin'in piyasa düzenleme ve rekabet kurumu olarak bilinen SAMR, çok yakında Apple'a yönelik kapsamlı bir soruşturma açacak. Soruşturmanın ana odağında ise, geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği'nin de radarına giren App Store olacak.

Bilmeyenler için Apple, App Store üzerinden gerçekleşen uygulama içi satın alma işlemlerinin her birinden yüzde 30 oranında komisyon alıyor. Geçmişte pek çok uygulama geliştiricisinin şikayet ettiği ve hatta Avrupa Birliği'nin de Apple'a baskı yapmasına sebep olan bu konu, son olarak Çin hükümetini de harekete geçirdi. Özellikle Tencent ve ByteDance gibi pek uygulama şirketinin de App Store politikalarını eleştirmesi ile birlikte durumun ciddiyeti devlet birimlerine kadar taşındı.

SAMR, bu gelişmelerin üzerine Apple'ın App Store'daki komisyon ve diğer üçüncü taraf uygulama mağazaları ile ilgili rekabete aykırı politikaları nedeniyle ABD merkezli teknoloji devine soruşturma açacak. Soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler sonucunda Apple'ın büyük para cezalarına çarptırıldığını ve hatta cezaların reddedilmesi durumunda markanın sevilen birçok ürününün ülkede yasaklandığına şahit olabiliriz.

Apple İle Birlikte Diğer Teknoloji Devleri de Hedef Alındı

Çin hükümetinin yalnızca Apple'a soruşturma açmadığını belirtelim. Hükümete bağlı kurumlar, yakın geçmişte Google ve NVIDIA'ya yönelik geniş kapsamlı tekelleşme davaları da açtı. Bu gibi davalar sonucunda şirketlere uygulanan para cezaları ve yaptırımların ABD'nin canını bir hayli sıktığını söyleyebiliriz. Zira Apple başta olmak üzere pek çok teknoloji devi, Çin'de büyük bir pazar payına sahip. Şayet bunu korumak istiyorlarsa hükümetin kararlarını uygulamaları gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...