Bakan Varank'tan TOGG'un Fiyatı Hakkında Açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatı hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Varank ayrıca yerli otomobile dair çeşitli bilgiler de paylaştı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

TOGG'un Fiyatı Belli Oldu mu?

Duyurulduğu ilk günden itibaren sabırsızlıkla beklenmeye başlanan yerli otomobil ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. AA'daki habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber canlı yayınında yerli otomobile dair açıklama yaptı.

Projenin ilk ilan edildiği tarihten itibaren vatandaşların en fazla merak ettiği sorunun "Bu arabanın fiyatı ne olacak" olduğunu belirten Bakan Varank, "bu bir özel sektör yatırımı, burada aslında bir otomobil, bir teknolojik alet üretmenin yanı sıra şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Bu manada da fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız 'C segmenti SUV bir araçla piyasaya çıkartacağız' diyorlar çünkü dünyada ve Türkiye'de bu segmente çok ilgi var" sözlerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yine arkadaşlarımız 'piyasaya, bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz' diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler" ifadelerini kullandı.

TOGG'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğunu belirten Bakan Mustafa Varank, üreticilerle yaptıkları görüşmede ilk şartlarının, araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı olduğunu söyledi.

Aracın minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacağını açıklayan Bakan Varank, 2025 yılında da minimum yüzde 65 yerliliğe ulaşılacağını ifade etti. İlk üretim araçlarda tip onayı alma süreci olduğunu söyleyen Bakan Varank, söz konusu onaylardan geçerse ya da güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını duyurdu.