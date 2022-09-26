TOGG'un Tahmini Fiyatları Belli Oldu!

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımının yapılmasına az bir zaman kalmışken, fiyatları konusunda da belirli bilgiler gelmeye başladı. 29 Ekim'de, Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa girecek.

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, otomobillerin ulaşılabilir bir fiyat aralığında sunulacağını söylese de net bir rakam henüz paylaşılmış değil. Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklikle dolasıyla TOGG'un fiyatı hakkında da belirli istatistikler yapılmaya başlandı.

TOGG'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

ÖTV'de yapılan değişikliklerden etkileneceği düşünülen TOGG'un fiyatı, bu doğrultuda tahmin edilebilir olmaya başladı. Bu doğrultuda TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları %10, tüm tekerleklerden çekişli olan versiyonları ise %50 ÖTV dilimine girecek. C-SUV modelinin vergisiz fiyatı 700 bin TL olması durumunda satış fiyatı 910 bin TL olacak.

Elektrikli otomobil modellerinin %10'luk dilimde yer alarak kullanıcıya sunulabilmesi için vergisiz fiyatının 700 bin TL üzerine çıkmaması gerekiyor. Bu vergi diliminin aşılmaması için de satış fiyatının 908.6 bin TL olması gerekiyor.