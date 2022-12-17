Margot Robbie'nin Yer Aldığı Barbie Filminin İlk Fragmanı Çıktı!

Barbie filminin fragmanı paylaşıldı. Peki, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Margot Robbie'nin yer aldığı filmin fragmanı neler sunuyor? Yeni filme dair merak edilen detaylar haberimizde.

Barbie Filminin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Bir süredir dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Barbie filmi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda filmin ilk fragmanı, izleyiciler ile buluştu.

Warner Bros. Pictures'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 3 milyona ulaştı. Binlerce yorumun yapıldığı video 91 bin beğeni aldı.

1 dakika 14 saniye uzunluğundaki videoda Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie'yi ve Ryon Gosling'in canlandırdığı Ken'i görüyoruz. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Barbie Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Barbie isimli karakterin hikâyesini konu alan filmin 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.

Barbie Filminin Oyuncuları

Margot Robbie (Barbie)

Ryan Gosling (Ken)

Will Ferrell

Emma Mackey

Connor Swindells

Rhea Perlman

Nicola Coughlan

Kate McKinnon

Çoğu kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Rhea Perlman ve Nicola Coughlan dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Barbie filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca Margot Robbie'nin yer aldığı en başarılı filmleri merak ediyorsanız en iyi Margot Robbie filmleri listesine de göz atabilirsiniz.