En İyi Margot Robbie Filmleri Sıralaması

Margot Robbie kimdir? En iyi Margot Robbie filmleri neler? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Robbie, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Bu yazıda Robbie’nin kim olduğunu ve yer aldığı en iyi yapımları anlattık.

Margot Robbie Kimdir?

Kariyerine 2000’li yıllarda Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başlayan Margot Robbie, şu anda dünya genelinde hemen hemen herkesin tanıdığı çok başarılı bir oyuncu. Özellikle Harley Quinn rolünde çok başarılı bir performans sergileyen 31 yaşındaki aktris, 2017 yılında Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi isimli listede yer aldı.

En İyi Margot Robbie Filmleri Neler?

The Suicide Squad (2016)

The Wolf of Wall Street

Once Upon a Time... In Hollywood

Birds of Prey

I, Tonya

Bombshell

Suite Française

Mary Queen of Scots

Whiskey Tango Foxtrot

Goodbye Christopher Robin

1. The Suicide Squad (2016)

IMDb Puanı: 5,9

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Margot Robbie, Will Smith ve Jared Leto

Dünyanın en süper kötüleri, yaklaşan büyük bir felaketi durdurmaları için hapishaneden tahliye edilir. Yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer’in üstlendiği başarılı filmde Harley Quinn, Deadshot, The Joker gibi karakterler yer alıyor.

2016 yılında vizyona giren film, 175 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 745 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

2. The Wolf of Wall Street

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ve Jonah Hill

Jordan Belfort'un aynı adlı otobiyografik romanınından uyarlanan The Wolf of Wall Street’in yönetmenliğini Martin Scorsese üstlendi. Çoğu izleyici tarafından beğenilen film, bir yatırım firmasında çalışan Jordan Belfort’un hikâyesini anlatıyor. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 392 milyon dolar gelir elde etti.

3. Once Upon a Time... In Hollywood

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt

Yönetmenliğini ve senaristliğini Quentin Tarantino’nun üstlendiği Once Upon a Time... In Hollywood, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Komedi ve dram ögelerine sahip olan film, yaklaşık olarak 100 milyon dolar ile çekildi. 374,3 milyon dolar hasılat elde eden yapım, 2019 yılında vizyona girdi.

4. Birds of Prey

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Margot Robbie, Rosie Perez ve Mary Elizabeth Winstead

Joker ile ayrıldıktan sonra hedef haline gelen Harley Quinn, suç lideri ile mücadele edebilmek için kadınlardan oluşan bir ekibe katılır. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn) isimli film, 2020 yılında vizyona girdi.

Komedi, macera ve aksiyon ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Cathy Yan yaptı. Senaristliğini Christina Hodson’un üstlendiği yapım, 1 saat 48 dakika uzunluğunda.

5. I, Tonya

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan ve Allison Janney

1 saat 59 dakika uzunluğundaki I, Tonya adlı yapım, Tonya Harding’in hikayesini konu alıyor. Craig Gillespie tarafından yönetilen filmin senaristliğini Steven Rogers yaptı. 2017 yılında vizyona giren filmde biyografi, dram ve komedi ögeleri bulunuyor.

6. Bombshell

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie

Büyük bir haber kanalında çalışan üç kadın, patronlarının çalışanlarına yönelik istismarlarını ortaya çıkarmak için kariyerlerini riske atar.

2019 yılında vizyona giren Bombshell (Skandal) isimli filmin yönetmenliğini Jay Roach üstlendi. Senaristliğini Charles Randolph’un yaptığı yapım, biyografi ve dram ögelerine sahip. 1 saat 48 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Suite Française

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Margot Robbie, Michelle Williams ve Kristin Scott Thomas

İkinci Dünya Savaşı döneminde Fransa’da bir kasabada yaşayan Lucile Angellier, kasabaya gelen Alman ordusundan Bruno von Falk’a âşık olur.

2014 yılında vizyona giren Suite Française (Aşk Uğruna), Saul Dibb tarafından yönetildi. Filmin senaristliğini ise Saul Dibb ve Matt Charman üstlendi.

8. Mary Queen of Scots

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Margot Robbie, Saoirse Ronan ve Jack Lowden

Biyografi, dram ve tarih ögelerine sahip olan Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary), 2018 yılında vizyona girdi. Josie Rourke tarafından yönetilen yapımın senaryosunu Beau Willimon yazdı. 25 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 46,7 milyon dolar bütçe ile çekildi.

9. Whiskey Tango Foxtrot

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Margot Robbie, Tina Fey ve Martin Freeman

Biyografi, komedi ve dram ögelerine sahip olan Whiskey Tango Foxtrot, bir gazetecinin Afganistan’da yaşadıklarını konu alıyor. Yönetmenliğini Glenn Ficarra ve John Requa’nın üstlendiği film, 2016 yılında vizyona girdi.

10. Goodbye Christopher Robin

IMDb Puanı: 7,1 Yaş Sınırı: PG Oyuncular: Margot Robbie, Domhnall Gleeson ve Kelly Macdonald

Milne ailesinin hikâkesini konu alan Goodbye Christopher Robin (Elbeda Goodbye Christopher Robin), 2017 yılında vizyona girdi. Senaristliğini Frank Cottrell-Boyce ve Simon Vaughan’ın yaptığı filmin yönetmenliğini Simon Curtis yaptı. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki filmde biyografi, dram ve aile ögeleri mevcut.

Yukarıda başarılı oyuncu Margot Robbie'nin yer aldığı en iyi yapımlar yer alıyor.