Avatar 2 İlk Gününde 15 Milyon Dolar Hasılat Elde Etti

15 bölgede gösterime giren Avatar: The Way of Water, ilk gününde toplamda 15.8 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Elde edilen gelirin yüksekliğine dikkat çeken Disney Avatar: The Way of Water'ın ilk filmden %124, Top Gun: Maverick'ten %70 ve Jurassic World: Dominion'dan %13 önde olduğunu belirtti.

Çoğu uzmana göre Avatar: The Way of Water, gişe rekoru kıran filmler arasına adını yazdıracak. Ancak filmin ilk haftada Star Wars: The Force Awakens ve Spider-Man: No Way Home gibi filmlerin gerisinde kalması, yapımcı ve yönetmen James Cameron'ı endişelendiriyor olabilir.

James Cameron: "Kazanç Elde Etmemiz En İyi 3 ya da 4'üncü Film Olmalı"

Şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmlerden biri olan Avatar: The Way of Water, toplamda 350 milyon dolara mâl oldu. Böylesine yüksek bir bütçe, ticari açıdan artıya geçmek için oldukça yüksek seyirci sayısına ulaşmayı gerektiriyor.

Filmin yönetmeni ve yapımcısı James Cameron, yaptığı açıklamada kazanç elde edebilmeleri için filmin en iyi gişe filmleri arasında 3 ya da 4'üncü sıraya oturması gerektiğini belirtti.

İlk Avatar filmi, başlangıçta büyük bir başarı yakalayamasa da doğru reklam kampanyalarıyla birlikte aylarca vizyonda kalmış ve devasa satış rakamlarına ulaşmıştı. Uzmanlar, önümüzdeki pazar gününe kadar filmin toplamda 400 ile 500 milyon dolar hasılat getireceğini düşünüyor.