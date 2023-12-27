Baş iPhone Tasarımcısı ve OpenAI Ceo'su Sam Altman Bir Araya Geliyor!

Teknoloji devi Apple'ın baş iPhone tasarımcısı Tang Tan'ın, Jony Ive'ın LoveFrom şirketine katıldığı ve yapay zekâ odaklı yepyeni bir cihaz üzerinde çalışmak üzere OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman ile birlikte çalışacağı bildirildi.

Tan aynı zamanda Apple Watch'ın tasarımından sorumlu kişilerden biriydi ve şu an için Apple'da yerine geçecek kişi olarak kimse belirlenmiş değil.

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, konuya aşina kişiler Tang Tan ve Jony Ive'ın yapay zekâ donanımının görünüm ve şeklinden sorumlu olacağını, Sam Altman'ın ise gerekli tüm yazılım uzmanlığını sağlayacağını belirtti.

"Yapay Zekanın iPhone'u" Projesi Üzerinde Çalışmalar Başlıyor

Ne yazık ki ürünün tam niteliği şu an için bilinmiyor ancak daha önce projenin 'yapay zekânın iPhone'u' olarak adlandırıldığı ve SoftBank'ın bu çabaya finansman sağlayarak geliştirmeyi hızlandırdığı belirtilmişti.

LoveFrom'da tartışılan ve beyin fırtınası yapılan mevcut konseptler arasında muhtemelen HomePod'a benzer ev cihazları da yer alıyor ancak yine de LoveFrom ve Apple son olaylar ve söylentiler hakkında yorum yapmayı reddederken, ayrıntılar da açıklanmadı.

Elbette potansiyel olarak tüm ekibin yapay zekâ odaklı bu yeni ürünü geliştirmesinin yıllar alabileceği bariz bir gerçek, bu nedenle kısa vadede herhangi somut bir ürün ile karşılaşılması beklenmiyor.

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