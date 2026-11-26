Honor, Choice T20 isimli yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

Honor Choice T20'nin Özellikleri Neler?

Özellik Honor Choice T20 İşletim sistemi Android 16 Go Edition İşlemci Unisoc T7250 Üretim teknolojisi 12 nm İşlemci çekirdekleri Cortex-A75 / A55 Grafik birimi Mali-G57 MP1 RAM 4 GB Depolama 64 GB Hafıza kartı microSD Ekran 6,78 inç IPS LCD Çözünürlük 720 x 1.576 piksel Yenileme hızı 90Hz Arka kamera 13 MP, otomatik odaklama Ön kamera 5 MP, sabit odak Batarya 7.000 mAh Şarj gücü 15W Bağlantı 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 SIM Çift SIM Koruma IP52 Kalınlık 8,7 mm Ağırlık 213 gram

Honor Choice T20'nin İşlemcisi Nasıl?

Honor Choice T20'de Unisoc T7250 işlemcisi kullanılıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Unisoc T7250 işlemcisi, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Bu arada Honor Choice T10'da sekiz çekirdekli Unisoc T615 işlemcisi tercih edilmişti.

Honor Choice T20'nin Bataryası Kaç mAh?

Choice T20, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor Choice T10'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Honor Choice T20'nin Ekran Özellikleri Neler?

Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. 720 x 1.576 piksel çözünürlük sunan panel, 90Hz yenileme hızını destekliyor. Bu sayede desteklenen uygulamalarda ve menülerde daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. Bu arada Choice T10'da 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.

Honor Choice T20'nin Kamera Özellikleri Neler?

Honor Choice T20'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Honor Choice T10'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Honor Choice T20'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 Go Edition ile birlikte gelen Honor Choice T20 için 145 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 348 TL'ye denk geliyor.

Honor Choice T20 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor ancak Choice T10 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Choice T20'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ucuz Android telefon Honor Choice T20'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle sık seyahat eden ve gün içinde şarj imkânı bulamayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada 90Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.