Honor Ucuz Telefon Tanıttı! 7000 mAh Batarya ve Dahası
Honor Choice T20'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Choice T20 için 145 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 348 TL'ye denk geliyor.
- Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. 720 x 1.576 piksel çözünürlük sunan panel, 90Hz yenileme hızını destekliyor.
- Telefonda Unisoc T7250 işlemcisi, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, 7000 mAh batarya ve 15W hızlı şarj desteği mevcut.
Honor, Choice T20 isimli yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.
Honor Choice T20'nin Özellikleri Neler?
|Özellik
|Honor Choice T20
|İşletim sistemi
|Android 16 Go Edition
|İşlemci
|Unisoc T7250
|Üretim teknolojisi
|12 nm
|İşlemci çekirdekleri
|Cortex-A75 / A55
|Grafik birimi
|Mali-G57 MP1
|RAM
|4 GB
|Depolama
|64 GB
|Hafıza kartı
|microSD
|Ekran
|6,78 inç IPS LCD
|Çözünürlük
|720 x 1.576 piksel
|Yenileme hızı
|90Hz
|Arka kamera
|13 MP, otomatik odaklama
|Ön kamera
|5 MP, sabit odak
|Batarya
|7.000 mAh
|Şarj gücü
|15W
|Bağlantı
|4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
|SIM
|Çift SIM
|Koruma
|IP52
|Kalınlık
|8,7 mm
|Ağırlık
|213 gram
Honor Choice T20'nin İşlemcisi Nasıl?
Honor Choice T20'de Unisoc T7250 işlemcisi kullanılıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
Unisoc T7250 işlemcisi, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Bu arada Honor Choice T10'da sekiz çekirdekli Unisoc T615 işlemcisi tercih edilmişti.
Honor Choice T20'nin Bataryası Kaç mAh?
Choice T20, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor Choice T10'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
Honor Choice T20'nin Ekran Özellikleri Neler?
Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. 720 x 1.576 piksel çözünürlük sunan panel, 90Hz yenileme hızını destekliyor. Bu sayede desteklenen uygulamalarda ve menülerde daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. Bu arada Choice T10'da 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.
Honor Choice T20'nin Kamera Özellikleri Neler?
Honor Choice T20'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Honor Choice T10'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.
Honor Choice T20'nin Fiyatı Ne Kadar?
Android 16 Go Edition ile birlikte gelen Honor Choice T20 için 145 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 348 TL'ye denk geliyor.
Honor Choice T20 Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor ancak Choice T10 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Choice T20'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
Ucuz Android telefon Honor Choice T20'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle sık seyahat eden ve gün içinde şarj imkânı bulamayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada 90Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.