Bulanık Videoları Tek Dokunuşla İyileştiren Yapay Zeka Çıktı

Video editörlerinin korkulu rüyası bulanık videoları tek tıkla pürüzsüz hale getirebilen yeni bir yapay zeka sistemi tanıtıldı. VideoProc Converter AI, ücretli olarak kullanıcıların beğenisine sunulan bir program ve video düzenleme sürecini kolaylaştırıyor.

VideoProc Converter AI eski ve bulanık videolarınızı canlı, net hatıralara dönüştürebiliyor. 420'den fazla video formatını ve ayrıca fotoğrafları da destekleyen programda 10K çözünürlüğe kadar yükseltme yapabiliyorsunuz.

Ek olarak bu program Eski DVD koleksiyonunuzu dijitalleştiriyor, düşük ışıklı videolardaki grenli yapıyı temizliyor ve bulanıklığı gideriyor.

VideoProc Converter AI Fiyatı

Bu ürünü satın aldığınızda "life-time" lisans elde ediyorsunuz. Yani tek seferlik ödeme yapmanız gerekiyor.

VideoProc Converter AI Lifetime License için 29,97 dolarlık bir teklif var ve sadece 22 Aralık gece yarısına kadar geçerli.