TikTok’un Topluluk Kurallarına Uymayan 7,1 Milyon Video Silindi

TikTok’ta her ay milyarlarca video paylaşılıyor. Bu kadar yoğun içerik akışını düzenlemek ise kolay bir iş değil.

TikTok METAPSA Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen'in aktardığına göre, TikTok bunun için hem yapay zekadan hem de dünyanın dört bir yanında çalışan 40 bin kişilik moderasyon ekibinden destek alıyor. Çalışmanın amacı ise belli: Platformun topluluk kurallarına uygun bir ortam yaratmak.

TikTok bu doğrultuda, 2024’ün ilk altı ayında Türkiye'de 7 milyon 97 bin 236 videoyu “topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle yayından kaldırdı.

400 Milyondan Fazla Hesap Kapatıldı

Ocak ve Temmuz ayları arasında TikTok, dünya genelindeki 427 milyon hesabı kapattı. Bu hesaplardan 379,7 milyonu sahte hesaplardı.

Ek olarak yaşını 13'ten büyük göstermesine rağmen 13 yaşın altında olduğu düşünülen tam 41,8 milyon hesap da kapatılan hesaplar kervanına katıldı. Topluluk kurallarını ihlal eden 7 milyondan fazla hesabı da unutmamak gerek.

Henüz Kimse İzlemeden Kaldırılan Videolar Var

2024’ün ilk yarısında, Türkiye’deki topluluk kuralları ihlali nedeniyle silinen 7 milyon videonun yüzde 98,67’si henüz kimse izlememeden, yüzde 88,66’sı ise paylaşıldıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldı.

Otomatik sistemlerle kaldırılan videoların oranı ise geçen yıla göre yüzde 62’den yüzde 80’e çıktı. Ayrıca, kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı yarı yarıya azaldı.

Güvenlik İçin "Aile Eşleşmesi" Özelliği

TikTok, gençlerin ve çocukların platformu güvenli bir şekilde kullanabilmesi için “aile eşleşmesi” özelliğini yaymak istiyor. Bu özellikle ebeveynler, çocuklarının hangi tür içeriklere baktığını kontrol edebiliyor.

Emir Gelen, TikTok’un 2025 yılında çocukların güvenli internet kullanımını odağına alarak çalışmalarına devam edeceğini belirterek şöyle dedi: