En İyi Video İndirme Programları 2020

Sevdiğiniz videoları istediğiniz yerde ağ bağlantısı olmadan izleyebilmek istiyorsanız kullanabileceğiniz en iyi video indirme programları listesi ile karşınızdayız!

YouTube, Vimeo, DailyMotion, Instagram, Facebook ya da diğer pek çok platformda beğendiğiniz videoları rahatça indirebilmeniz adına kendi alanının en iyisi olan video indirme programlarını sizler için sıraladık. Bu listemizde birbirinden güzel farklı alternatiflere ulaşabilir, istediğiniz programla istediğiniz videoyu indirebilirsiniz!

Ve endişelenmenize gerekk yok çünkü ücretsiz video indirme programları sık sık değişirken, biz de bu kılavuzumu sık sık güncelliyoruz ve bu sayede her zaman güncel tavsiyeler almanıza yardımcı oluyoruz.

YouTube'da beğendiğiniz videolar için YouTube video indirme programı, Instagram'da beğendiğiniz videolar için Instagram video indirme programı ya da Facebook'ta beğendiğiniz videolar için Facebook video indirme programı tavsiyelerimiz ile karşınızdayız!

En İyi Video İndirme Programları Listesi - 2020

İşte 2020 yılında kullanabileceğiniz ücretsiz en iyi video indirme programları!

1- 4K Video Downloader

(+) Hemen her siteden video / ses indirme imkanı

(+) Oynatma listesi desteği

(+) 3D ve 360 video indirme imkanı

(+) Ek yazılım gerekmez

4K Video Downloader sunduğu geniş destek ile birlikte Vimeo, TikTok, SoundCloud, Flickr, Facebook, Instagram, DailyMotion, Twitch ya da YouTube'dan video indirme imkanı sunuyor. Ayrıca 3D video ya da 360 video indirme seçeneklerini de sunan program hızlı ve sorunsuz bir video indirme deneyimi ile listemizin ilk sırasında yer alıyor.

Bir videoyu ya da yirmi dört saatten uzun değilse bir oynatma listesini indirmek için linki kopyalayın ve uygulamaya yapıştırın. Bunun ardından çıktı formatını, kaliteyi ve kaydedeceğiniz konumu seçin. Bu kadar! Bu arada yalnızca video indirme değil, ses indirme seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.

2- WinX YouTube Downloader

(+) 30'dan fazla internet sitesini destekler

(+) 4K video indirebilir

(+) Aynı anda birden fazla video indirme desteği

Tıpkı 4K Video Downloader gibi WinX YouTube Downloader da hemen her siteden video indirebileceğiniz kullanışlı bir video indirme programı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımı oldukça kolay olan bu programda indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalamanız ve programa yapıştırmanız yeterli oluyor.

Öte taraftan WinX'te 360 video ve 3D video desteği bulunmuyor yine de 4K video indirebilir. Eğer bu sizin için bir sorun değilse bu programı da şiddetle tavsiye ediyoruz.

3- Any Video Converter

(+) Mükemmel format desteği

(+) Dahili video düzenleyici

Kolay kullanıma sahip arayüzü ile hızlı dönüştürme yapabilme özelliği ve görüntü kalitesi yüksek video dosyalarını desteklemesi nedeniyle Any Video Converter, bu listede yer almayı hak eden programlardan birisi olarak öne çıkıyor.

AVI, MP4, WMV, MKV, MPEG, FLV, SWF, 3GP , DVD, WebM, MP3 gibi formatları destekleyen program, video dosyalarını kırpmanıza, ekran oranını değiştirmenize, ses kalitesini ve formatını değiştirmenize izin veriyor. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra video dosyalarını sisteminizde çözücüsü bulunan formatlara çevirebiliyorsunuz.

4- Free YouTube Download

(+) Otomatik indirme seçeneği

(+) Toplu indirme imkanı

(+) İndirmeler bittiğinde bilgisayarınızı kapatabiliyor

Free YouTube Download ile birlikte YouTube'da bulunan videoları Mac ya da Windows cihazlarınıza hızlı ve ücretsiz indirme imkanına sahipsiniz. Programın sahip olduğu listeleme ve oynatma listesi özellikleri sayesinde YouTube'da kayıtlı olan listelerinizdeki videoları toplu olarak indirebiliyorsunuz ve bunun yanında kullanıcı kanallarında yer alan videoların da liste olarak kabul edilmesi sayesinde direkt olarak bütün bir kanalı da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak eğer gece indiriyorsanız indirmeler bittiğinde bilgisayarınızın kapanmasına yönelik bir ayar da bulunuyor. Bu da müthiş özelliklerden birisi olarak öne çıkıyor.

Bu arada söylemeden geçmeyelim ki bu uygulamanın küçük ama önemli bir dezavantajı var. İndirmek istediğiniz videonun en az üç dakika olması gerekiyor ki bu, bazı durumlarda istediğiniz bir videoyu indiremeyebileceğiniz anlamına geliyor olabilir.

5- aTube Catcher

(+) Toplu indirme imkanı

(+) Popüler formatlara dönüştürme seçenekleri

(+) Otomatik dosya dönüştürme özellikleri

Adından dolayı bu programın yalnızca YouTube odaklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak aTube Catcher popüler pek çok video platformundan indirme yapabilir. Ancak ilk uyarı, indirmeler sırasında pek çok reklam ile karşılaşacağınızdır. Bu nedenle uygulamayı kurarken - ilgili bölümde - 'iptal' ve sonrasında 'reddet' tuşlarına bastığınızdan emin olun.

Bu sayede reklamlardan bağımsız, özgür bir deneyim yaşayabileceksiniz. İndirilen videolar otomatik olarak bir dizi popüler formata dönüştürülebilir ve böylece videolarınızı izlemek istediğiniz cihaza göre özelleştirebilirsiniz.

Çok sayıda video indirmek istiyorsanız hepsini tek seferde indirebilir ve bunu yaparken bant genişliğini en üste çekebilirsiniz. Bu, listedeki programların hepsinde bulunmayan bir özellik.

Video İndirme Sitesi vs Video İndirme Programı Kıyaslaması

Günümüzde video indirme siteleri gerçekten kullanışlı hale geldiler. Ancak bunları video indirme programları ile kıyasladığımızda çeşitli dezavantajlara sahipler ve bu nedenle tavsiyemiz bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir programı kullanmanız yönünde. Her şeyden önce uzak sunucu ve veri bağlantı sınırlamaları nedeni ile genellikle yavaştırlar ve dosya indirme seçenekleri üzerinde fazla özelleştirme imkanı sunmazlar.

Tüm bunlara ek olarak bir seferde yalnızca tek bir video indirmenize imkan sunarlar ve oynatma listelerini indirmek isterseniz, bu küçük bir eziyet haline gelebilir. Benzer şekilde 3D ve 360 videolar da genellikle desteklenmez ve yalnızca çok küçük bir kısmı 4K videolar ile başa çıkabilir. Bu nedenle tercihinizi video indirme programlarından yana kullanmakta fayda var.

Bu listemizde en iyi video indirme programları ile karşınızdaydık. Peki siz ücretsiz video indirme programları arasında hangisini beğendiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.