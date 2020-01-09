Burger King, Fenerbahçe'ye Sponsor Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King'in sahibi olan TAB Gıda Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yaptı. Sosyal medya bir anda çoştu.

TAB Gıda, Fenerbahçe'ye Sponsor Oldu

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada TAB Gıda ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz ile hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldı. TAB Gıda, bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King markasıyla kulübümüze sponsor olacak. 13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecek törende, Kulübümüz ile TAB Gıda arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılarak resmi imzalar atılacaktır."

Burger King'in Fenerbahçe'ye Sponsor Olmasının Ardından Atılan Tweetler

Burger King Twitter'da bir anda gündem olmayı başardı. Kullanıcıların attıkları ilginç tweetleri bir araya getirdik. İşte Burger King'in Fenerbahçe'ye sponsor olmasının ardından atılan tweetler:

Tüm Fenerbahçelilere bol bol 🍔 Big King XL yemelerini öneriyorum zira Burger King sponsorumuz oldu. — Reha Kazar (@kazarre13) January 9, 2020

Burger King Fenerbahçe'ye sponsor olmuş. Bu saatten sonra mcdonald's dan menü yiyen galatasaraylıdır pic.twitter.com/0cO7UWzwWH — İsa Ama Jesus olan (@isacancakirr) January 9, 2020

Fenerbahçe, TAB gıda ile sponsorluk anlaşması imzalamış. Firmanın bünyesinde;



👉Burger King

👉Popeyes

👉Arby's

👉Sbarro

👉Usta Dönerci bulunuyor.



Galatasaraylıların bilgisine :d — Barry 🦁 (@barrycimbom) January 9, 2020

😁Hadi bakalım cinconlular şimdi sahne sizin.

Burger King'i boykot etme zamanı. pic.twitter.com/LttZes0ua8 — NeverGiveUp₁₉₀₇ 💫 (@NNeverGGiveUp00) January 9, 2020