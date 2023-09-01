YouTube Ekran Görüntüsü Chrome'da Artık Tek Tuşla Alınabiliyor 

Google Chrome'a eklenen yeni özellik ile YouTube ekran görüntüsü almak inanılmaz kolaylaştı. YouTube'daki herhangi bir videonun herhangi bir anından yüksek kaliteli görüntü artık sadece tek bir tıkla yakalanabiliyor. Ekran görüntüsü yakalama eklentisi indirmeye gerek kalmadı.

Bu özellikten önce kullanılan normal ekran görüntüsü alma yöntemleri ile kıyaslandığında oldukça kaliteli bir sonuç verdiği söylenebilir.

Chrome'da ya da başka bir tarayıcıda erişim sağlanan web sitelerinden ekran görüntüsü almak zaten oldukça kolay bir işlem ama YouTube'da yayımlanan bir videonun herhangi bir anını durdurup ekran görüntüsü yakalamak gerektiğinde ne yazık ki aynısını söylemek pek mümkün değil.

Bunun nedenini daha önce çeşitli yöntemlerle videonun belirli bir anını kaydetmeyi deneyenler tahmin edebiliyordur. Ne yazık ki başvurulan yöntemlerin büyük bir kısmı şimdiye kadar yüksek kaliteli ekran görüntüsü kaydetme imkânı tanımadı.

Chrome kullanıcıları için bu sorunun artık eskide kaldığı söylenebilir. Google'ın web tarayıcısı ile izlenen YouTube videolarında belirli bir kısımda videoyu durdurup o kareyi indirmek mümkün hâle geldi.

Chrome'da YouTube Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Ekran görüntüsü almak istediğiniz YouTube videosunu açın.

Videoda hangi kareyi kaydetmek istiyorsanız o kısma gidip videoyu durdurun.

Videonun üzerine sağ tıklayın.

"Video karesini kopyala" seçeneğine basın.

Bu adımları takip ettikten sonra geçerli kare otomatik olarak kopyalanacaktır. Onu kaydetmek için Paint ve benzeri programları açabilir ve Control + V kısayolu ile kopyalanan kareyi yapıştırabilirsiniz. Daha sonra "Dosya > Farklı Kaydet" yolunu takip ederek ekran görüntüsünü cihazınıza kaydedebilirsiniz.