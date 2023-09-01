YouTube Music Kullanıcılarına Müjde: Yorumlar Sekmesi Geliyor!

YouTube Music son günlerde kullanıcı memnuniyetini artımak için birçok özellik geliştirdi. Canlı şarkı sözü özelliği ve 'Samples' sekmesi gibi kullanıcıların hoşuna gidebilecek yeni ve eğlenceli değişimler yapıldı.

Yeni gelen habere göre artık YouTube Music'teki tüm şarkılarda Yorumlar bölümü görünür olacak. Böylece kullanıcılar dinledikleri şarkıların altına yapılan yorumları okuyabilecek.

YouTube Senkronizasyonu

Uygulamaya gelecek bu yeni özellik, YouTube'daki Yorumlar sekmesiyle senkronize bir şekilde çalışacak. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi şarkının altına yapılan tüm yorumlar görünecek ve hepsi beğenilebilecek.

Şarkının çalma sayfasından açılacak olan Yorumlar sekmesi, kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesine yarayacak. Ayrıca yapılan yorumlara 'En popüler' ve 'En yeni' şeklinde iki farklı fitre uygulanabilecek.

Kullanıcılar beğenmediği bir yorum olursa yine YouTube'da olduğu gibi o yorumu platforma bildirebilecek.

Google'ın haziran ayından beri bu özelliği test ettiği öğrenildi. Kademeli olarak kullanıcıların kullanımına sunulacak olan Yorumlar özelliği, yakın zamanda tüm iOs ve Android işletim sistemlerine eklenecek.

YouTube'un Shazam gibi şarkı bulma özelliğini geliştirmesi ve YouTube Shorts özelliğini aktifleştirmesi bazı kullanıcılar tarafından özenti olmakla suçlandı.

TikTok ve Shazam gibi uygulamalara özendiği söylense de çoğunluk bu özellikleri sevmekten yana.

Peki siz YouTube Music'in yeni özelliğini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.