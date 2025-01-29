Apple’ın 2025’te Çıkarması Beklenen Ürünler: iPhone SE 4 ve Fazlası

Her yıl yeni ürünler ile teknoloji duayenlerinin heyecanını körükleyen Apple için 2025 beklentileri oldukça yüksek. Uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinden Apple Watch Ultra 3 modeline kadar pek çok yeni ürünün bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. İlginçtir 2025 yılına dair merak o kadar üst bir seviyede ki iPhone 16 modelinin tanıtımı ardından konuşulan ilk şey iPhone 17 serisi oldu. Peki Apple 2025 yılında hangi ürünleri tanıtacak? Bu ürünlerin özellikleri nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple 2025 Yılında Hangi Ürünleri Tanıtacak?

iPhone 17 Serisi

iPhone SE 4

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

HomePod Mini 2

Apple AirTag 2

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve Pro Max Teknik Özellikleri

2025 yılına dair Apple'dan en büyük beklenti şüphesiz yeni iPhone serisi üzerinde. Zira iPhone 17 modeliyle birlikte Plus modeli tarih olacak ve onun yerini Air modeli alacak. 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisindeki Air modeli aslında yıllardır Apple'dan ince telefon isteyen teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Boyutları konusunda net bir bilgi henüz verilmemiş olsa da 48 Megapiksel tek kameraya sahip ve oldukça ince bir modelin gelmesi bekleniyor. Cihazın inceliği yanında sahip olacağı titanyum-alüminyum çerçevesi sayesinde oldukça hafif olması da bekleniyor.

17 Pro ve Pro Max modellerinde ise büyük bir değişiklik bizleri karşılayacak. Apple amiral gemisi modellerinde titanyum çerçeve yerine alüminyum çerçeve kullanmayı planlıyor. Bu değişikliğin arka kapaktaki cam tasarımı etkileyip etkilemeyeceği ise şu an belirsiz. Bunun yanında amiral gemisi modellerdeki ciddi kamera değişiklikleri de bekleniyor. Apple'ın 48 Megapiksel telefoto lens eklemesinin yanı sıra en az bir 17 modelinde kullanıcıların diyafram ayarını manuel olarak ayarlamasını sağlayacak mekanik bir diyaframın olacağı bildiriliyor.

Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 Teknik Özellikleri

Artan fiyatlar ve vergilerin ardından pek çok kullanıcı Apple'dan uygun fiyatlı bir iPhone modelinin gelmesini istedi. Bu hususta Apple bir süredir gündeminde bulundurmadığı iPhone SE 4 modeline el attı. 2025 yılında iPhone 17 serisi ile birlikte SE 4 modelinin de konuşulması bekleniyor. Bir önceki neslinde Touch ID ile birlikte gelmesi oldukça eleştirilmişti. SE 4 ile birlikte Face ID özelliğinin gelmesi bekleniyor. Bazı söylentilere göre iPhone SE 4 modelinde dinamik ada özelliği de yer alabilir ancak bu konuda henüz bir netlik yok. Cihazın tahmin edilen teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6.1 inç OLED, canlı renkler ve üstün görüntü kalitesi

6.1 inç OLED, canlı renkler ve üstün görüntü kalitesi İşlemci: Apple A18 çip, yüksek performans ve enerji verimliliği

Apple A18 çip, yüksek performans ve enerji verimliliği Bellek: 8 GB RAM, hızlı ve akıcı çoklu görev deneyimi

8 GB RAM, hızlı ve akıcı çoklu görev deneyimi Depolama: 128 GB, geniş uygulama ve dosya depolama alanı

128 GB, geniş uygulama ve dosya depolama alanı Arka Kamera: 48 MP, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimi

48 MP, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimi Ön Kamera: 12 MP, net ve detaylı özçekimler

12 MP, net ve detaylı özçekimler Batarya: 3279 mAh, uzun süreli kullanım için optimize edilmiş

3279 mAh, uzun süreli kullanım için optimize edilmiş Diğer Özellikler: Face ID ile güvenli erişim, Apple Intelligence ile akıllı kullanıcı deneyimi

Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3

2025 yılındaki en büyük beklentilerden bazıları da Apple Watch ailesi üzerinde. Watch Series 11'in gelişmiş sağlık özelliklerine ek olarak kan basıncı takibi özelliğine de sahip olması bekleniyor. Bunun yanında hatırlayacağınız üzere 2024 yılında Ultra modelinde bir yenileme söz konusu değildi. 2025 yılında Watch Ultra 3 modelinin de gelmesi bekleniyor. Watch Ultra ailesinin özellikle zorlu koşullarda bulunmayı seven kullanıcılara yönelik olduğunu biliyorsunuz. Bu hususta Watch Ultra 3 modeline uydu bağlantısı özelliğinin gelmesi muhtemel. Bu özellikle birlikte internet ve diğer şebeke özelliklerine erişilemeyen konumlarda Watch Ultra 3 modeli sayesinde uydu ile iletişim sağlanabilecek. Daha uygun fiyatlı Watch SE 3'te ise bir önceki nesline göre gelişmiş sağlık özelliklerinin gelmesi bekleniyor.

AirPods Pro 3

Apple'ın 2025 yılında tanıtması beklenen ‌bir diğer ürün ise AirPods Pro 3‌. Yeni H3 çipi, ses kalitesi, Aktif Gürültü Önleme ve uzamsal ses deneyiminde önemli iyileştirmeler sunacak. Sağlık özellikleri olarak kulaktan sıcaklık ölçümü ve kalp atış hızı takibi test ediliyor. Ayrıca, fiziksel düğmeler yerine kapasitif kontroller ve gizli LED ışığı gibi modern dokunuşlar gelebilir. Bunlara ek olarak daha yenilikçi ve ergonomik bir kulaklık tasarımının da gelmesinin beklendiğini ekleyelim.

HomePod Mini 2 ve AirTag 2

Apple, 2025’te HomePod mini 2 ve AirTag 2 ile ürün yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Yeni HomePod mini, daha hızlı bir S serisi çip ve Apple’ın kendi geliştirdiği WiFi ile Bluetooth çipleri sayesinde daha güçlü bir performans sunacak. AirTag 2 ise ikinci nesil ultra geniş bant çipiyle üç kat daha uzun izleme aralığına ulaşacak. AirTag tasarımı büyük ölçüde aynı kalsa da, daha güvenli bir pil erişimi için değişiklik yapılabilir. Şarj edilebilir pil ihtimali düşük olsa da, mevcut CR2032 pil kullanımının daha güvenli bir şekilde yeniden tasarlanması bekleniyor. Bu iki ürün, Apple’ın bağlantı ve akıllı cihaz ekosistemini daha da güçlendirecek. AirTag 2'nin 2025 ortalarında tanıtılması planlanıyor.