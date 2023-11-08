Anime Yayın Platformu Crunchyroll Ücretsiz Oyunlar Sunuyor (Video)

Crunchyroll isimli anime yayın platformu, Netflix benzeri bir sistem duyurdu. Anime içeriklerinin yer aldığı hizmet, abonelere özel olarak ücretsiz ve reklamsız mobil oyunlar sunmaya başladı. İki farklı abonelik planı sunan platformda ilk etapta beş farklı oyun sunuluyor.

Dijital yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan Netflix, geçtiğimiz aylarda abonelere özel olarak çeşitli oyunlar sunmaya başlamıştı. Dünya çapında çok popüler olan anime yayın platformu Crunchyroll da benzer bir sistem duyurdu.

Crunchyroll Game Vault olarak isimlendirilen yeni hizmet, Mega Fan ve Ultimate Fan isimli abonelik planlarına dahil edildi. Abone olan herkesin kullanımına açık olan hizmet şu anda yalnızca Android'de mevcut ancak çok yakında iOS işletim sistemine sahip cihazlar için de sunulacağı belirtiliyor.

200'den fazla ülkede mevcut olduğu söylenen hizmetin kütüphanesindeki oyunların hiçbirinde reklam olmayacak. Ayrıca bu oyunlarda uygulama içi satın alımı da olmayacak. Böylece oyunları oynarken deneyim olumsuz yönde etkilenmeyecek.

Anime Yayın Platformu Crunchyroll Hangi Oyunları Sunuyor?

Lansman esnasında kütüphaneye eklenen oyunlar da duyuruldu. İlk etapta kütüphanede 5 farklı oyun bulunuyor. Söz konusu oyunlar şu şekilde:

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions

River City Girls

Wolfstride

Behind the Frame: The Finest Scenery

Inbento

Crunchyroll Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

Fan abonelik ücreti : 24,99 TL

: 24,99 TL Mega Fan abonelik ücreti : Aylık 35,99 TL

: Aylık 35,99 TL Ultimate Fan abonelik ücreti: Aylık 354,99 TL

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