Hadise PUBG Mobile Dünya Kupası’nda Sahne Alacak: Bilet Fiyatı Ne Kadar?

Büyük bir popülerliğe sahip olan Hadise, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek PUBG Mobile Dünya Kupası’nın final gününde sahne alacak. Peki, dünya kupasının bilet fiyatı ne kadar olacak? Etkinlik ne zaman düzenlenecek?

PUBG Mobile Dünya Kupası Ne Zaman Düzenlenecek?

Dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarından biri olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası Büyük Finalleri, 8-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. 3 gün boyunca sürecek etkinlikte tarih yaklaşırken sahne alacak isimler de belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde PUBG Mobile Dünya Kupası'nda ünlü rapçi Ceza'nın sahne alacağı duyurulmuştu. Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen etkinlikte Hadise'nin de sahne alacağı açıklandı. Ünlü sanatçı, 10 Aralık tarihinde e-spor severlerle ve hayranlarıyla buluşacak.

PUBG Mobile Dünya Kupası Bilet Fiyatı Ne Kadar?

İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek PMGC’nin biletleri ise avantajlı döneme özel 60 TL’den satışa sunuldu. Söz konusu etkinliğin biletlerine Biletix ve Biletino üzerinden ulaşabilirsiniz.

PUBG Mobile Dünya Kupası Ödülü

İstanbul'da düzenlenecek ve Türk takımlarının da mücadele edeceği turnuvanın ödül havuzunda bu yıl 3 milyon dolar bulunuyor. Büyük Finaller, geçtiğimiz sene Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenmişti. Büyük Finallerde Türk takımı S2G Esports şampiyon olarak 10 milyon TL'ye yakın ödül toplamıştı.

PUBG Mobile Dünya Kupası hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu etkinlik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.