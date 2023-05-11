Cumhurbaşkanı Adayı Çekilirse Ne Olur? Oyları Geçersiz Sayılır mı?

Cumhurbaşkanı adayı seçimden önce adaylıktan çekilirse ne olur? Adayın oyları geçersiz sayılır mı? Bu soruların yanıtı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklama sonrasında merak edilmeye başlandı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar arasında Millet İttifak'ından Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifak'ından Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan ve Muharrem İnce yer alıyordu ancak bugün bir gelişme yaşandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilen bir adayın oyları geçersiz sayılır mı? Seçim günü adayın fotoğrafı ve ismi oy pusulasında bulunur mu?

Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;



✅Oy pusulası değiştirilmez.

✅Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

✅Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında… — Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) May 11, 2023

Cumhurbaşkanı Adayı Çekilirse Oyları Geçersiz Sayılır mı?

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda merak edilen soruyu yanıtladı. Avukat Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: