Togg Sedan Modelinin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş tarafından Togg Sedan modeli çıkış tarihi hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla beraber elektrikli otomobil modelinin Sedan versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu.

Togg Sedan Modelinin Çıkış Tarihi Ne Zaman?

NTV'deki habere göre Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde önemli açıklamada bulundu. Karakaş, 2024'ün sonunda sedan gövde tipinin pazara sunulacağını duyurdu ve bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin satışa sunulacağını belirtti.

Şu ana kadar gerçekleştirilen teslimatlar ile ilgili müşterilerden gelen geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu söyleyen Karakaş, en fazla Gemlik renginin tercih edildiğini ve kendisinin de kişisel tercihinin Gemlik rengi olduğunu ifade etti.

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Fiyatlarda bir değişiklik olmadığını ve şu an için bir ihtiyaç görmediklerini belirten Karakaş, "Bu şu anlama gelmiyor. Fiyatımız yıl sonuna kadar sabit diye bir şey yok yani" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: