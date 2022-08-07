Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'u Test Etti (Video)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG yerli otomobili sürdü. Duyurulduğu günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen elektrikli arabaya dair bir video da paylaşıldı. Paylaşılan videoya dair detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG Yerli Otomobili Kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sona ermesinin ardından yerli otomobilin sürücü koltuğuna oturdu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde yerli otomobili kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandığı görüntüleri içeren bir videoyu resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşılan video çok kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 1 milyonu aştı. 1 dakika 23 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bir Togg hatırası... pic.twitter.com/FA8LeSJEbe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2022

Yerli Otomobil TOGG Ne Zaman Çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin ne zaman çıkacağına yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilinin belirlenen takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçirildiğini belirtti.

29 Ekim 2022 tarihinde TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde yerli otomobilin yollarda olacağının altını çizdi.

Yerli Otomobil TOGG Özellikleri Neler?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin özelliklerine dair önemli bilgiler paylaşmıştı. 300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak olan TOGG SUV modelinin 200 ve 400 beygir güç sunacağını söyleyen Karakaş 200 BG'lik versiyonun 7,6 saniyede, 400 BG'lik versiyonun ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacağını ifade emişti.

Gürcan Karakaş ayrıca söz konusu modelin bataryasının yüzde 80 doluluğa hızlı şarj teknolojisi sayesinde 25 dakikada ulaşabileceğinin de belirtmişti.

Yerli araba modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? TOGG ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.