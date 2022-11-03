Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ücretli Mavi Tik Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli mavi tik hakkında bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile söz konusu konuya dair bir diplomasi yürütebileceklerini ifade etti. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Elon Musk, Twitter isimli popüler sosyal medya hizmetini satın aldıktan sonra oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Musk tarafından yapılan açıklamalar arasında platformdaki mavi tik özelliğinin ücretli olacağı da yer alıyor.

Musk, yaptığı açıklamada sosyal medya hizmetinde bulunan mavi tik özelliğinin kullanılabilmesi için aylık 8 dolar tutarında bir ücretin ödenmesi gerekebileceğini belirtmişti. Mavi tikin gerçekten de ücretli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ücretli Mavi Tik Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak canlı yayınında Twitter isimli sosyal medya platformunda yer alan mavi tik özelliği ile ilgili bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir diplomasi yürütebileceklerini belirtti.

Haber Global'deki habere göre Elon Musk ile uzun bir zamandır görüşmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mavi tik özelliği ile ilgili olarak "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" sözlerine yer verdi.

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