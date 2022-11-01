Elon Musk Açıkladı: Mavi Tik 8 Dolar Karşılığında Satılacak

Son yıllarda internet camiasının belki de en ilginç dönemlerinden birine şahit oluyoruz. Sosyal medyadaki samimi davranışlarıyla tanınan Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından önemli açıklamaları da şakayla karışık sunmaya devam ediyor. Elon Musk, Twitter'daki mavi tik özelliğinin aylık 8 dolar karşılığında satılacağını açıkladı.

Twitter'ı satın aldıktan sonra önemli değişimler yapmak isteyen milyarder, çoğu konuda kullanıcıların görüşlerine cevap veriyor. Mavi tik özelliğinin öncelikle 20 dolar olacağını söyleyen Elon Musk, ünlü yazar Stephen King ile girdiği tartışmadan sonra ücreti 8 dolara kadar geriletti.

8 Dolar Veren Herkes Mavi Tik Alabilecek!

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Ünlü yazar Stephen King'in, "Mavi tik özelliğim için aylık 20 dolar ödemek mi? Onlar bana ödeme yapmalı. Eğer böyle bir şey yaşanısa Enron gibi Twitter'dan giderim." açıklamasının ardından Elon Musk, "Bir şekilde faturaları ödemek zorundayız. 8 dolara ne dersin?" yorumunda bulundu.

Kısa sürede Twitter'da viral olan tartışmanın ardından Elon Musk, şaka gibi duran ama şimdilik gerçeğe benzeyen mavi tik projesi hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Elon Musk, Twitter'ın şu an sahip olduğu mavi tik dağıtım sisteminin soylu-köylü ilişkisine benzediğini ve saçmalıktan ibaret olduğunu belirterek "Gücü insanlara verin." dedikten sonra mavi tik için aylık 8 dolar ödemenin yeterli olacağını açıkladı. Aynı zamanda mavi tik sahibi kullanıcıların bazı ayrıcalıklı özelliklere sahip olacağını da belirtti.

İşte mavi tik sahibi kullanıcıların ayrıcalıklı özellikleri:

Spam ve dolandırıcılığı engellemek adına mention, yanıt ve aramalarda öncelikli olma.

Daha uzun video ve ses kaydı paylaşabilme.

Yarı yarıya reklam

Böylesine önemli bir konuyu Twitter üzerinden ve garip bir şekilde açıklayan Elon Musk'ın ciddi olup olmadığı ise tartışma konusu.