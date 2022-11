Elon Musk Açıkladı: Mavi Tik 8 Dolar Karşılığında Satılacak

Son yıllarda internet camiasının belki de en ilginç dönemlerinden birine şahit oluyoruz. Sosyal medyadaki samimi davranışlarıyla tanınan Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından önemli açıklamaları da şakayla karışık sunmaya devam ediyor. Elon Musk, Twitter'daki mavi tik özelliğinin aylık 8 dolar karşılığında satılacağını açıkladı.

Twitter'ı satın aldıktan sonra önemli değişimler yapmak isteyen milyarder, çoğu konuda kullanıcıların görüşlerine cevap veriyor. Mavi tik özelliğinin öncelikle 20 dolar olacağını söyleyen Elon Musk, ünlü yazar Stephen King ile girdiği tartışmadan sonra ücreti 8 dolara kadar geriletti.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.