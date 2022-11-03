Twitter'a Ücretli Video Özelliği Gelebilir!

Twitter, ücretli video özelliği ile gündeme geldi. Elon Musk tarafından milyarlarca dolar karşılığında satın alınan sosyal medya platformunda bazı videoların izlenebilmesi için belirli bir ücret ödenmesi gerekeceği ileri sürüldü.

Twitter, Ücretli Video Özelliğini Sunacak mı?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu, geçtiğimiz günlerde ücretli mavi tik açıklaması ile gündeme gelmişti. Elon Musk, mavi tikin aylık belirli bir ücret ile satılacağına yönelik bir açıklamada bulunmuştu.

Twitter, ücretli mavi tik açıklamasının ardından yeni bir ücretli özellik ile daha gündeme geldi. The Washington Post'taki habere göre popüler sosyal medya platformu, kullanıcıların ücretli video paylaşabilmesine imkân tanıyacak.

Kullanıcılar, videoyu paylaşmadan önce 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar ve 10 dolar olmak üzere dört farklı seçenekten bir tanesini seçebilecek. Söz konusu özellik kullanılarak paylaşılan videoların izlenebilmesi için bir ücret ödenmesi gerekecek.

Ödeme yapmayan kullanıcılar, Paywalled Video olarak isimlendirilen yeni özellik üzerinden yayımlanan videoyu izleyemeyecek fakat beğeni ve retweet edebilecek. Söz konusu özelliğin sosyal medya hizmetine gelip gelmeyeceği henüz tam olarak belli değil.

Kullanıcıların telif hakkı ile korunan içerikleri paylaşabileceğinden ya da kötü niyetli bazı kişilerin özelliği başkalarını dolandırmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor. The Washington Post'a ulaşan e-postada telif hakkıyla korunan içerik, içerik oluşturucu / kullanıcı güven sorunları ve yasal sorumlulukla ilgili risklerden bahsediliyor.

Sosyal medya platformuna geleceği iddia edilen Paywalled Video isimli özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.