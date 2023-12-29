Cybertruck İlk Trafik Kazasına Karıştı: Görüntüler Paylaşıldı!

Reddit kullanıcısı boddhya'nın Cybertruck kazasına ilişkin iki fotoğraf paylaşmasının ardından Kaliforniya Otoyol Devriyesi, SR 35 (Skyline Bulvarı) üzerinde iki araçlı bir kazaya müdahale edildiğini doğruladı.

Google Maps'in Palo Alto olarak listelediği Page Mill Road'un güneyindeki bu bölgede yerel saatle 14:05 civarında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı 2009 model Toyota Corolla'nın çarptığı üç kişiyi taşıyan 2023 model bir Tesla Cybertruck yer alıyor.

Tesla'nın Cybertruck teslimat etkinliği, tasarım ve diğer araçlarla ya da yayalarla çarpışma durumunda neler olabileceği konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Neyse ki, bu olaya karışan hiç kimse sonuç olarak büyük bir yaralanmaya maruz kalmamış gibi görünüyor.

17 Yaşındaki Çocuk Cybertruck'a Çarptı

Yapılan açıklamada belirtilen tek yaralanma, tıbbi nakli reddeden Cybertruck sürücüsünde şüpheli bir hafif yaralanmadan bahsediyor ve Tesla'nın otonom modda çalıştığının görünmediğinden bahsediliyor. Kaza raporunda havanın durumunun bulutlu ve yağışlı olduğu belirtiliyor.

Reddit'te yayınlanan fotoğraflarda Corolla'nın ön kısmında ciddi bir hasar olduğu görülüyor. Cybertruck'ın görebildiğimiz kısımları, yan perde hava yastıkları açılmış olmasına rağmen benzer bir hasara sahipmiş gibi görünmüyor.

Şimdilik kazaya ve Cybertruck'ın tamir sürecine dair herhangi bir detay yok ancak gelişme olursa sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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