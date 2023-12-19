Tesla, Cybertruck'ı Gerçek Bir Tekneye Dönüştüren Mod Paketi Sunacak!

Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck'ı bir tekneye dönüştürecek bir "mod paketi" sunmayı planladığını doğruladı.

Musk daha önce Tesla araçlarının yüzebileceği ve bir tekne görevi de görebileceği konusunda iddialarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz akşam X üzerinden attığı tweet'te bu konuyu yeniden gündeme getiren Elon Musk, bu iddiasının hayata geçirileceğini doğrulamış oldu.

Cybertruck'ın Tekne Mod Paketi Neler Sunacak?

Musk'ın belirttiğine göre Cybertruck kısa süreliğine bir tekne olarak hizmet verebilecek kadar su geçirmez olacak, böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri geçebilecek.

Tesla geçen ay Cybertruck'ın teslimatlarına başladığından beri, Cybertruck'ın pil paketini koruyabilmek için için basınç uygulayan bir "Wade Modu" üzerinde çalışıyor.

Musk'ın açıklamasına göre Cybertruck'ın bir tekne gibi en az 100 metre suda ilerlemesini sağlayan bir mod paketi satışa sunulacak. Şimdilik bu mod paketine yönelik fiyat veya herhangi bir detay bilgisi yok.

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