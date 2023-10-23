Netflix'in David Beckham Belgeseli Rekor Kırdı!

Bir dönemin en başarılı futbolcularından biri olan David Beckham'ın Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanan belgeseli rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı.

David Beckham'ın Belgeseli Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Eski futbolcu Beckham'ın belgeseli prömiyer haftasında 3,8 milyon izleyiciye ulaştı. 4 Ekim 2023 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanan ve dört bölümden oluşan belgesel dizisi, Beckham çiftinin evliliklerini, aile hayatlarını ve David'in futbolculuk kariyerine odaklanıyor.

Yayıncıların İzleyici Araştırma Kurulu (BARB) tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu belgeselin ilk bölümü, 3 milyon 813 bin 100 kişi tarafından izlendi. İkinci bölüm ise 8 Ekim tarihinde sona eren haftada 2 milyon 868 bin 800 izleyiciye ulaştı.

Netflix'in verilerine göre belgesel, dünya genelinde 11 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi. Böylece iki hafta boyunca dijital yayın hizmetinin en fazla izlenen programı olmayı başardı. Belgeselde Ronaldo ve Roberto Carlos gibi ünlü futbolcular ile röportajlar da yer alıyor.

Rotten Tomatoes sitesinde 100 üzerinden 88 puan alan belgesel ayrıca 8,3 IMDb puanına sahip. Belgesel dizisi, Succession dizisinin yıldızı Fisher Stevens tarafından yönetildi.

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