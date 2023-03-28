Netflix'in İzlemeden Geçmemeniz Gereken En İyi Belgeselleri

Netflix belgeselleri, insanların keyifli vakit geçirirken aynı zamanda pek çok konu hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanıyor. Peki, popüler dijital yayın hizmetinde izlenebilecek en başarılı belgeseller hangileri? Bu yazıda birbirinden başarılı yapımları sıraladık.

Netflix; filmleri, dizileri, TV programları ve belgeselleri sayesinde çok sayıda kişinin gün içerisinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Peki, İçerik kütüphanesinde çok sayıda içeriğin yer aldığı Netflix'te çeşitli konulara odaklanan en başarılı belgesel yapımları hangileri?

En İyi Netflix Belgeselleri Listesi

Gezegenimiz

Evrenin Hikâyesi

Formula 1: Drive to Survive

MH370: Kaybolan Uçak

İnsan: İçimizdeki Dünya

Terim

Yavru Hayvanların Gizli Yaşamı

Sakkara'nın Sırları

Bebekler

İyi ki Yapmışım

Kripto Para Kralı Öldü mü, Kaldı mı?

Uzaya Dönüş

Sosyal İkilem

Chef's Table

Figo Vakası: Futbol Tarihinin En Sansasyonel Transferi

Gezegenimiz

IMDb Puanı : 9,3

: 9,3 Yaş Sınırı: 7+

2019 yılında yayımlanan Gezegenimiz belgeseli, iklim değişikliğinin canlıları nasıl etkilediğini gösteriyor. Tüm dünyada çok popüler olan belgeselde 8 bölüm yer alıyor.

Evrenin Hikâyesi

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Yaş Sınırı: 7+

Toplamda 6 bölümden oluşan Evrenin Hikâyesi, evrenin milyarlarca yıllık öyküsünü ve Dünya'daki yaşam ile arasındaki bağlantıyı konu alıyor. 2022 yılında dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanan belgeseli Morgan Freeman anlatıyor.

Formula 1: Drive to Survive

IMDb Puanı : 8,6

: 8,6 Yaş Sınırı: 18+

Formula 1: Drive to Survive, Formula 1'i yakından takip eden kişilerin oldukça beğenebileceği bir belgeseldir. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan belgesel dizisinde 5 sezon yer alıyor.

MH370: Kaybolan Uçak

IMDb Puanı : 6,0

: 6,0 Yaş Sınırı: 16+

2023 yılında dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan MH370: Kaybolan Uçak, 2014 yılında radardan kaybolan uçağı konu alıyor. En büyük gizemlerden biri olan MH370 sefer sayılı uçuşu araştıran belgeselde 3 bölüm mevcut.

İnsan: İçimizdeki Dünya

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı: 13+

Bilimsel gelişmeler ve kişisel öyküler içeren İnsan: İçimizdeki Dünya isimli belgesel dizisi insan vücudunun işleyişini konu alıyor. 2021 yılında yayımlanan belgeselde 6 adet bölüm bulunuyor.

Terim

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı: 13+

2022 yılında yayımlanan Terim isimli belgesel dizisi, Fatih Terim'in futbol kariyerini konu alıyor. Toplamda 4 bölümden oluşan belgesel dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Yavru Hayvanların Gizli Yaşamı

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı: 7+

2022 yılında çıkan ve 8 bölümden oluşan Yavru Hayvanların Gizli Yaşamı isimli belgesel dizisi, vahşi doğada mücadele etmeyi öğrenen fil, penguen, aslan ve diğer yavru hayvanların maceralarını konu alıyor.

Sakkara'nın Sırları

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13+

Binlerce yıl boyunca insan eli değmemiş olan mezarı gün ışığına çıkaran arkeoglar, olağanüstü keşfin geçmişine dair gizemleri çözmeye çalışır. 2020'de yayımlanan Sakkara'nın Sırları isimli belgesel 1 saat 54 dakika uzunluğunda.

Bebekler

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı: 18+

2020 yılında yayımlanan belgesel dizisi, bebeklerin ilk yıllarında yaşamı nasıl keşfettiğini konu alıyor. İki sezondan oluşan belgesel dizisi Bebekler'de toplamda 12 bölüm bulunuyor.

İyi ki Yapmışım

IMDb Puanı : 8,4

: 8,4 Yaş Sınırı: 13+

İyi ki Yapmışım, tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın hayatını ve kariyerini konu alıyor. Belgeselde Akpınar'ın yanı sıra Demet Akbağ, Perran Kutman ve Nevra Serezli gibi isimler de yer alıyor.

Kripto Para Kralı Öldü mü, Kaldı mı?

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Yaş Sınırı: 16+

Çökmekte olan bir kripto para platformunun kurucusu beklenmedik biçimde hayatını kaybeder. Yatırımcılar bunun üzerine ölümün arkasında başka şeyler olduğundan şüphelenir. 2022 yılında çıkan belgesel filmi 1 saat 30 dakika uzunluğunda.

Uzaya Dönüş

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı: 16+

SpaceX mühendisleri ve Elon Musk, NASA'da görevli astronotların tekrar Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuk yapabilmesi için önemli bir görev üstlenir. 2 saat 8 dakika uzunluğundaki belgesel 2022 yılında çıktı.

Sosyal İkilem

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Yaş Sınırı: 13+

2020 yılında yayımlanan Sosyal İkilem, sosyal medya platformlarının insanlar üzerindeki tehlikeli etkilerini konu alıyor. Yönetmenliğini Jeff Orlowski-Yang'ın üstlendiği belgesel 1 saat 34 dakika uzunluğunda.

Chef's Table

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı: 16+

Dünyanın farklı yerlerindeki başarılı şeflerin yer aldığı Chef's Table isimli belgesel yaratıcı yemekler ve lezzetli tatlılar içeriyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren belgesel dizisinde 6 sezon mevcut.

Figo Vakası: Futbol Tarihinin En Sansasyonel Transferi

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı: 16+

1 saat 44 dakika uzunluğundaki Figo Vakası: Futbol Tarihinin En Sansasyonel Transferi isimli belgesel, futbol tarihinin en çekişmeli transfer anlaşmalarından bir tanesini ve Luis Figo'yu konu alıyor.

Bu yazıda en iyi Netflix belgeselleri listesi hazırladık. Peki sizce en başarılı belgesel hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.