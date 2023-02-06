Deprem Bölgesindekilere Ücretsiz İnternet ve Konuşma Yüklendi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, deprem bölgesinde yer alan vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verildiğini duyurdu. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan önemli açıklamalar geldi.

Deprem Bölgesindeki Kişilere Ücretsiz İnternet ve Konuşma Hakkı

Bakan Yardımcısı Sayan, "Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım."

Vodafone konu ile ilgili olarak "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden dolayı derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türk Telekom, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenmiştir" dedi ve şu şekilde devam etti:

"İletişime kapalı olan müşterilerimizin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açılmıştır. Bölgede bulunan tüm ankesörlerimiz üzerinden ücretsiz görüşme yapılabilir. Ülkemize geçmiş olsun."

Turkcell, yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş ve çevre illerimizde meydana gelen depremden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki müşterilerimizin hatlarına acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmaktadır" sözlerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: